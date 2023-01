El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la decisión que tomó el juez Teódulo Pacheco Pacheco, al pretender que Juan Antonio Vera Carrizal -ex Diputado local en Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional-, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, continúe su proceso en prisión domiciliaria.

“Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos, este lamentable asunto, se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio”, dijo.

“No ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General [del Estado de Oaxaca], porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”, indicó.

“Entonces, yo creo que en estos días se va tener ya la información, todavía el responsable no sale de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no le otorguen esta libertad condicional, que no vaya a su casa”, agregó.

“Porque en efecto es un tremendo daño a la sociedad en general, es la degradación de la justicia, un mal ejemplo, entonces, quienes en el Gobierno atienden el tema de Derechos Humanos, están viendo eso [...] Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más la información para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como un pretexto, el debido proceso”, finalizó.

Este martes, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, criticó la decisión del juez de conceder la medida cautelar de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal y aseguró que este continuará privado de su libertad dentro del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet.

“La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima [...] El mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad de un estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida”, expresó a través de un video.

Jara Cruz añadió que la Secretaría de Seguridad Pública estatal determinó que el domicilio de Guadalupe Vera Hernández, hija del imputado, no cuenta con las condiciones necesarias para asegurar que no habrá peligro de fuga.

Asimismo, dijo que su Gobierno urgirá a Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, evaluar si el juez actuó apegado a derecho o con complicidad.

“Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanivet, y hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se reevalúe el cambio de medida cautelar [...] Solicitaré respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho, en caso contrario, deberá aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución”, agregó el Gobernador.

Asimismo, prometió que la Administración estatal de la cual es titular, le pedirá a la Fiscalía General del Estado, un informe respecto a la actuación del Ministerio Público en el acompañamiento a la víctima.