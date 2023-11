Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum celebraron que Marcelo Ebrard haya anunciado que no dejaría de militar en Morena.

En breve declaración a la prensa, después de sostener un encuentro con el pueblo Yaqui, en Guaymas, Sonora, el político tabasqueño afirmó que le daba “mucho gusto” y que estaba contento con la determinación del ex Canciller, a quien le mandó un abrazo.

”Me da muchísimo gusto, estoy contento con la decisión que tomó Marcelo [...] Es unidad, es unidad. Es mucha madurez y pensar que lo más importante es que continúe la transformación. Lo que es importante es ayudar a trabajar para el pueblo y defender la nación”, indicó.

”Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México [...] En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático”, dijo, por su parte, Claudia Sheinbaum.

“Sí, por supuesto, yo voy a seguir adelante. Me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros cinco para contender por la Presidencia”, respondió Ebrard Casaubón, a la pregunta que le realizó el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia -durante una entrevista en Radio Fórmula-, respecto a si se postularía para presidente de la República en 2030.

El ex titular de la SRE aclaró que lo del cargo que se le ofreció en el Senado de la República, fue parte de un acuerdo que firmaron desde que se hizo la convocatoria, por lo que eso no es algo que estuviera negociando. Explicó que lo que quería no era ser un antagonista con Sheinbaum, sino que se integraran sus planteamientos.

”Lo que quiero es ver hacia dónde vamos; eso es lo demás. Entonces, lo del Senado ya estaba establecido [,,,] Yo, en las próximas semanas, veré cómo se está implementando ese entendimiento y de qué manera puede implementarse, me es complicado contestarte eso, pero lo que sí me importa es que todo lo que hemos defendido, representado, sea parte y no sea excluido de lo que es Morena y el futuro de la Cuarta Transformación”, insistió Ebrard.