El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien, sin un juicio de extradición de por medio, suspendió la entrega inmediata a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “Nini”, de 31 años, supuesto jefe de seguridad de “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa detenido la semana pasada en Culiacán.

”Casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los Ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, señaló López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

“Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados. Ojalá y algún día estos colegios de abogados, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, llamen a una rueda de prensa para denunciar todo esto, pero se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice”, agregó.

Antes, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también exhibió a la jueza Sánchez Cisneros, así como a juzgadores que, según consideró, han favorecido a los acusados en otros casos.

”La jueza María del Carmen Cisneros otorgó una suspensión a ‘El Nini’ para no ser extraditado a Estados Unidos. Manifestó tortura, incomunicación. El 23 de noviembre el actuario del juzgado determinó que se encontraba en buenas condiciones y no presentaba golpes ni moretones y no había sufrido malos tratos”, indicó.