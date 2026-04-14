Amnistía Internacional urge a México declarar emergencia por 133 mil desaparecidos

La Organización Amnistía Internacional (AI) urgió al Gobierno de México que la crisis de personas desaparecidas en el país sea declarada oficialmente como una emergencia nacional, al tiempo que el Gobierno Federal alistaba su estrategia para responder al informe del Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas.

Mediante una carta enviada al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), AI respaldó la activación del Artículo 34 de la convención internacional, una medida orientada a atender la gravedad de la situación ante la falta de respuestas efectivas a nivel interno. La organización señaló que México enfrenta un panorama crítico con más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y un índice de impunidad que alcanza el 99.6 por ciento.

Según AI, esas cifras exigen una intervención internacional inmediata, dado que el sistema de justicia vigente ha resultado incapaz de procesar el volumen de casos acumulados a lo largo de las últimas dos décadas. En ese contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, un día antes, que su Administración revisaba el informe del Comité contra la Desaparición Forzada con distintas dependencias federales, con el propósito de fijar una postura institucional y dialogar con organismos internacionales.

“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos y ahí en el informe también plantean algunos temas de coordinación para poder dialogar con el alto comisionado”, afirmó Sheinbaum Pardo. La mandataria nacional indicó que la revisión se lleva a cabo en el marco de la próxima visita al país de Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada generó un choque con el Gobierno Federal al advertir sobre la magnitud de la crisis, con más de 130 mil personas desaparecidas, y al señalar omisiones del Estado mexicano. El organismo incluso planteó llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, y alertó sobre niveles de impunidad, una crisis forense y posibles responsabilidades por acción u omisión de autoridades. Sheinbaum Pardo rechazó el documento al considerar que no tomó en cuenta información enviada por México y que parte de sus conclusiones no reflejan la situación actual del país.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento”, había señalado la titular del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, el 13 de abril de 2026, precisó que su Gobierno mantendría comunicación con el Alto Comisionado para exponer las acciones en materia de búsqueda, atención a víctimas y reformas legales. “Hay comunicación y hay un plan de trabajo para informarles lo que se está haciendo en el tema desaparecidos, cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para garantizar la atención integral, la justicia y la verdad”, afirmó.

Sheinbaum Pardo informó que el equipo encargado de revisar el informe incluye a distintas dependencias del Ejecutivo Federal, así como a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. “Le pedí al Ministro (en retiro) Zaldívar que también ayudara en este tema”, precisó la presidenta de la República.