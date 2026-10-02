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‘Amor correspondido’: con video, Sheinbaum celebra dos años como Presidenta de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en los dos años de gobierno ha enfrentado alegrías y desafíos y agradeció a la ciudadanía por el respaldo
Animal Político |
02/10/2026 09:22
02/10/2026 09:22

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video para celebrar que este 1 de octubre se cumplen dos años de su llegada a la Presidencia y agradeció a todas las personas por el acompañamiento.

También aseguró que en ese periodo ha enfrentado alegrías y desafíos, y agregó que el cariño que la población le demuestra es correspondido.

“Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos. Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro País. Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos. Gracias, gracias, gracias. Seguimos adelante, juntas y juntos. Amor correspondido”.

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del País.

Su llegada a Palacio Nacional ocurrió después de las elecciones del 2 de junio de 2024, en las que obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, equivalentes al 59.76% de los votos.

El video arranca con un fragmento de la conferencia mañanera e intercala imágenes de sus recorridos por distintos estados, actos públicos y encuentros con ciudadanos.

Dichas imágenes se publican luego de que la mandataria realizara su Segundo Informe de Gobierno y durante todo septiembre visitara los 32 estados como parte de su gira de rendición de cuentas.

Sheinbaum inicia su tercer año de gobierno y en la conferencia matutina de este jueves mencionó que seguirán siendo prioridad los asuntos de seguridad, programas sociales, infraestructura y la continuidad de proyectos del Gobierno anterior.

El nuevo ciclo de la Presidenta quedó marcado por la reaparición del exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su nuevo libro y se lo dedicó a Claudia Sheinbaum, a quien además reconoció por su gestión.

En respuesta, la titular del Ejecutivo agradeció las palabras y las calificó de “muy emotivas”

López Obrador había mantenido una presencia pública limitada desde que concluyó su mandato en septiembre de 2024.

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