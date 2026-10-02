‘Amor correspondido’: con video, Sheinbaum celebra dos años como Presidenta de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video para celebrar que este 1 de octubre se cumplen dos años de su llegada a la Presidencia y agradeció a todas las personas por el acompañamiento.
También aseguró que en ese periodo ha enfrentado alegrías y desafíos, y agregó que el cariño que la población le demuestra es correspondido.
“Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos. Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro País. Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos. Gracias, gracias, gracias. Seguimos adelante, juntas y juntos. Amor correspondido”.
El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del País.
Su llegada a Palacio Nacional ocurrió después de las elecciones del 2 de junio de 2024, en las que obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, equivalentes al 59.76% de los votos.
El video arranca con un fragmento de la conferencia mañanera e intercala imágenes de sus recorridos por distintos estados, actos públicos y encuentros con ciudadanos.
Dichas imágenes se publican luego de que la mandataria realizara su Segundo Informe de Gobierno y durante todo septiembre visitara los 32 estados como parte de su gira de rendición de cuentas.
Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos.Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro país.Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos.... pic.twitter.com/BznytGnIc0— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)
October 2, 2026
Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos.Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro país.Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos.... pic.twitter.com/BznytGnIc0
Sheinbaum inicia su tercer año de gobierno y en la conferencia matutina de este jueves mencionó que seguirán siendo prioridad los asuntos de seguridad, programas sociales, infraestructura y la continuidad de proyectos del Gobierno anterior.
El nuevo ciclo de la Presidenta quedó marcado por la reaparición del exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su nuevo libro y se lo dedicó a Claudia Sheinbaum, a quien además reconoció por su gestión.
En respuesta, la titular del Ejecutivo agradeció las palabras y las calificó de “muy emotivas”
López Obrador había mantenido una presencia pública limitada desde que concluyó su mandato en septiembre de 2024.