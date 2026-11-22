La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defiende la ampliación del puerto de Veracruz estableciendo condiciones de protección ambiental para conservar los ecosistemas marinos, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en la sentencia AR 54/2021, proteger el arrecife La Gallega. Además, la Corte resolvió en 2022 que las autorizaciones otorgadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) de la Secretaría de Marina son anticonstitucionales y ponen en riesgo al arrecife vivo La Gallega. La organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida), dedicada a la defensa legal ambiental, defiende al arrecife La Gallega, un ecosistema de más de 10,000 años de antigüedad que forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, un humedal de importancia internacional. Advierten que la destrucción de La Gallega sentaría un precedente grave para todo el Sistema Arrecifal Veracruzano y el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Por ello, exigen al gobierno federal suspender las obras de ampliación del puerto de Veracruz para evitar daños irreversibles. Asimismo, llaman a las autoridades correspondientes a crear una comisión multidisciplinaria, plural e incluyente que emita un dictamen objetivo sobre el proyecto y determine cómo proceder.

A pesar del llamado de la comunidad, activistas, organizaciones y colectivos, la Secretaría de Medio Ambiente defiende que la escollera de la segunda fase de la ampliación del puerto de Veracruz no está proyectada sobre La Gallega. ¿Qué medidas establece la Semarnat? En un comunicado la dependencia declara que “se exigieron medidas para atender los impactos que pueden llegar al arrecife desde las zonas de construcción”. Las medidas que estableció la secretaría, incluyen contener los sedimentos que se generan durante las obras, cuidar los corales, monitorear los arrecifes y realizar acciones de restauración. Otra de las condiciones impuestas es monitorear la calidad del agua alrededor de los arrecifes, rescatar corales de Punta Gorda y realizar acciones de conservación y restauración ecológica. Según la Semarnat, estas obligaciones servirán para dar seguimiento a las condiciones de los ecosistemas y evaluar los resultados de las medidas aplicadas.

La autorización ambiental que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat dio a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) de la Secretaría de Marina exige la presentación de informes con los resultados de los programas y las acciones realizadas. En ese sentido, la ASIPONA Veracruz está obligada a cumplir cada una de las condiciones establecidas para el desarrollo del proyecto. La Semarnat defiende que dichos mecanismos permitirán verificar la implementación y eficacia de las acciones de protección ambiental y, cuando los resultados lo amerite, se adopten medidas correctivas necesarias para atender oportunamente posibles afectaciones a los ecosistemas. La Corte ordenó proteger al arrecife Comunidades, activistas y la organización Terra Vida subrayan que las autoridades, como ASIPONA Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente, no están cumpliendo con la sentencia. Además, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, que vigila dicho cumplimiento, no ha exigido el estándar que la Corte fijó. En un comunicado, Terra Vida advirtió que, hasta ahora, no se conoce el verdadero impacto de la obra y de continuar con las obras, el daño al arrecife “no se podrá reparar”.