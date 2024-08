“No se han desmantelado los aparatos de represión, por supuesto. Pero tampoco los de administración y procuración de justicia que funcionaron para proteger al Estado contrainsurgente”, agrega el exrector de la Universidad Iberoamericana. “Hoy el Ejército es parte del problema, no de la solución. Y como no ha habido procesos de justicia transicional, es decir, el desmantelamiento de las instituciones represoras, siguen con los mismos modos de actuar de antes”.





Decenas de testimonios

La entrega del informe final del MEH a la Segob, elaborado por dos grupos que trabajaron por separado, destapó una pugna interna entre los cuatro comisionados que impidió cruzar sus conclusiones y tener claridad sobre datos como el número total de víctimas identificadas. El resultado fueron dos partes de un mismo informe, cuyo contenido los equipos no llegaron a compartir.

La comisionada Eugenia Allier Montaño dijo desconocer el contenido de la investigación realizada por los otros tres comisionados y reconoció que habrá información duplicada. “No debió haber existido, pero sí va a ocurrir”, señaló en una reunión virtual con medios realizada la noche del miércoles.

La segunda parte del informe, Verdades innegables. Por un México sin impunidad, coordinada por Allier, fue entregada a la Segob el 11 de julio y consta de cerca de 2,000 páginas, según la comisionada. La historiadora documenta la violencia del Estado contra las organizaciones político-militares, los movimientos estudiantiles y laborales-sindicales, y las redes de apoyo contra la represión.

Esta investigación, que será presentada en una fecha aún por definirse, incluirá una lista de más de 1,100 personas detenidas y desaparecidas, elaborada a partir del cruce de datos de organizaciones como el Comité Eureka, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), y nuevos casos descubiertos por su equipo, señala en entrevista la comisionada.

En un extracto del informe entregado a los medios menciona también una lista con más de 2,000 “perpetradores y personas involucradas en el sistema represivo”.

El resumen ejecutivo destaca cuatro principales hallazgos: 1. La lista con 183 posibles víctimas de “vuelos de la muerte” que forma parte del archivo del Comité Eureka, revelada por este medio y publicada también en el informe de los tres comisionados; 2. La lista de detenidos en el Cuartel Militar Número 1, en 1978, localizada en el Archivo General de la Nación, que comprende el nombre de 23 personas, de las cuales siete continúan desaparecidas, y que podría contribuir al esclarecimiento de lo sucedido con integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S); 3. El documento del Plan Rosa de los Vientos, que evidencia la coordinación de las fuerzas armadas y la Segob para “localizar, detener y consignar a los integrantes de la LC23S a partir del 1 de junio de 1978 y hasta su exterminación completa”; 4. La localización del sepulcro de Pablo Alvarado Barrera, maestro rural y militante del Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gámiz en 1965, ejecutado extrajudicialmente en el Panteón Civil de San Isidro en la Ciudad de México.

Para la elaboración de este informe visitaron catorce estados: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Recabaron 226 testimonios individuales y colectivos, y recopilaron información de 40 archivos públicos y de organizaciones sociales, indica Allier.

Para la comisionada, el principal aporte de su investigación consiste, precisamente, en haber reunido decenas de testimonios, a diferencia de otras iniciativas gubernamentales para investigar la “guerra sucia”: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp), creada por el gobierno de Vicente Fox en 2012, y la Comverdad, que se centró en Guerrero, uno de los epicentros de la represión, y presentó su informe final en 2014.

“La Femospp no tomó tanto en cuenta los testimonios, la Comverdad sí, pero creo que aquí [con el MEH] sí hubo muchísima gente que, porque se sentía con más confianza por el gobierno actual, dio su testimonio”, dice la historiadora, lo que permitió al mecanismo ampliar “el conocimiento que teníamos sobre cómo se dieron todas estas violaciones graves de derechos humanos”.

Esta segunda parte del informe, agrega, se nutrió con información de archivos personales y de colectivos de denunciantes y familiares de víctimas que “tienen una gran sistematización, por ejemplo, para las listas. H.I.J.O.S. hizo investigaciones muy importantes sobre cada una de las personas desaparecidas”.

Al igual que Barrera, la historiadora destaca una ampliación en las investigaciones sobre la “guerra sucia” y adelanta que su trabajo incluye un “nuevo mapa de la represión”, con testimonios recabados en entidades donde no se tenía registro de la violencia del Estado. “Por ejemplo, fue muy impactante para todo el equipo conocer lo que había pasado en Mérida con el sindicalismo, las ejecuciones extrajudiciales que hubo”.

“Con cada disidencia se ejecutó cierto tipo de violencia o de violación grave de derechos humanos”, explica Allier. “La tortura fue una violencia, un mecanismo que se utilizó contra prácticamente todas las disidencias, contra sindicalistas, estudiantes, familiares, miembros de organizaciones político-militares. [...] La desaparición fue, sobre todo, en contra de las guerrillas y de las comunidades que les daban base o no, pero que estaban cerca de ellas”.







¿Diferencias políticas?

El MEH es uno de los cinco instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh), creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021 para investigar, dar seguimiento, fiscalizar, proponer y emitir informes relacionados con las violaciones graves de derechos humanos durante ese periodo.

Para realizar este trabajo se eligieron cinco personas expertas, de las cuales una, la historiadora Aleida García Aguirre, renunció en septiembre de 2022 por lo que consideraba “una subordinación de facto“, en términos de presupuesto y decisiones, del “ala de la sociedad civil” a la institucional. Hasta la entrega del informe, los comisionados restantes trabajaron en la investigación de sus contextos en una división por equipos.

Esta forma de trabajo se debió, en un principio, al reparto de la información que se tenía que investigar. “Acordamos trabajar por contextos, que en realidad es una recomendación de Naciones Unidas cuando se analizan graves violaciones a los derechos humanos”, explica Fernández Dávalos.

Pero la entrega del informe final del MEH a la Segob, primero por el grupo de los tres comisionados y luego por el equipo de Allier, causó confusión.

“Acordamos una fecha de entrega y criterios mínimos. A pesar de que sí hubo diferencias, seguimos trabajando en la misma base de datos de testimoniantes, seguimos compartiendo archivos. Pero sí hubo una noción de que las metodologías eran distintas, y las maneras de aproximarse al periodo también”, responde Pérez Ricart sobre el porqué se realizó la entrega del informe por dos vías.

Sobre este punto, Allier prefiere no contestar. “Yo, ya lo dije públicamente, me enteré [de la entrega del informe final] por las redes. O sea, así no se puede hacer, así no se debe hacer”. Y argumenta, sobre las razones de su trabajo por separado, diferencias “más políticas que metodológicas”.

Conforme se acercaba la fecha de presentación de la primera parte del informe, este 16 de agosto, la ruptura entre los comisionados fue más evidente. Se añadió la polémica que desató la publicación de la lista con 183 nombres de posibles víctimas de “vuelos de la muerte”, un hallazgo que se adjudicó el equipo de Allier. Días después, la comisionada publicó en X que, después de enfrentar “importantes dificultades para difundir por los medios y redes oficiales del MEH” la información de su equipo, todas sus comunicaciones serían a través de su cuenta personal.

En su informe, Barrera, Fernández Dávalos y Pérez Ricart exponen en un apartado las “dificultades internas” que a principios de 2023 se transformaron en “evidentes desacuerdos” con Allier. Entonces, decidieron continuar los tres comisionados en conjunto y “operar” con la historiadora “de manera fragmentada”. También indican que cuando hubo que llegar a acuerdos para realizar pronunciamientos públicos “tuvieron que ser modificados y moderados” para que fueran firmados por todos.

“Quizá la gravedad mayor de esta ruptura interna ha sido el no poder realizar un cruce de información y conclusiones con el equipo de la comisionada Allier, y por tanto con la investigación sobre movimientos armados, estudiantiles y sindicales, Esta situación, sin duda, constituye una limitación de los resultados obtenidos para ambas partes”, consignan en el informe.

Pero las diferencias entre los comisionados fueron solo una de las dificultades que el MEH tuvo que sortear. Hubo también fallas de origen, respecto a cómo se crearon la Coveh y el mecanismo, que debieron resolverse sobre la marcha.

“A un organismo que era extraordinario, que tenía que funcionar con reglas propias, lo sometieron a las reglas de operación ordinarias del gobierno, y eso no funciona”, acusa Fernández Dávalos.