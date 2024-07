Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron a conocer la tarde de este miércoles que los análisis que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) de 5 nuevos perfiles genéticos no coincidieron con el de ninguno de los estudiantes desaparecidos, por lo que no hay ningún cuerpo o restos nuevos identificados en este caso que ya está por cumplir 10 años el próximo mes de septiembre.



AMLO entregará nuevo informe el próximo lunes

Por su parte, Felipe De la Cruz, familia de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, dijo que López Obrador se comprometió a enviar de manera personalizada a cada uno de los padres un informe de avances este próximo lunes 8 de julio.

“El presidente nos dijo que aún no encuentran pruebas de la participación del Ejército. Dijo que algunos elementos participaron, pero que no podemos decir de manera general que fue el Ejército. Él lo considera así, pero nosotros lo consideramos de otra forma porque ahí está detenido el capitán Crespo, o el general Nieto, y pues sí hay militares detenidos que sí participaron. Pero él dice que nos va a explicar todo esto en el informe que nos entregará el lunes”, expuso el señor De la Cruz, quien no obstante, dijo no salir satisfecho de la reunión de este miércoles.

“No nos satisface porque siguen sin decirnos dónde están los muchachos, que es lo que queremos saber. No hay un avance, no hay un informe que diga dónde están, que fueron encontrados en tal lado, y pues seguimos con la duda”, hizo hincapié.