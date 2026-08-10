ANAM: el operador de mafia rumana que se infiltró y ahora acompaña a Marín Mollinedo

Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por autoridades como uno de los presuntos operadores financieros de la mafia rumana, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en la gestión de Rafael Marín Mollinedo y lo acompaña ahora en su promoción por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Arcos Romero es identificado como uno de los principales operadores de la estructura financiera de la organización criminal que encabezó Florian Tudor, quien fue detenido el 27 de mayo de 2021 mediante una orden de detención provisional con fines de extradición. La llamada mafia rumana se dedicaba a la clonación de tarjetas a través de cajeros automáticos en zonas turísticas de Quintana Roo.

De acuerdo con el artículo firmado por Iván Alamillo y Verónica Ayala, Arcos Romero fue parte de la ANAM en el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023, cuando era reconocido como particular de Rafael Marín Mollinedo, según funcionarios y expersonal consultado.

Su participación en Aduanas fue confirmada por MCCI mediante un oficio enviado desde la oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo con copia a Enrique Arcos Romero. El supuesto operador financiero de la mafia rumana se encontraba identificado por las autoridades federales cuando comenzó a laborar en la ANAM.

La UIF bloqueó a Arcos con la “Operación Caribe”

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en febrero de 2021 las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero. Con la “Operación Caribe”, la unidad de la Secretaría de Hacienda buscó desmantelar la estructura de la mafia rumana en México en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La investigación de MCCI destacó que, en noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un oficio a Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, para solicitar el bloqueo de 72 personas físicas y morales ligadas a la red de Tudor, entre las que se encontraban Arcos Romero.

Desde 2012, miles de turistas fueron víctimas de la llamada “banda de la Riviera Maya”, dirigida por Tudor, mediante un modo de operación que consistía en instalar un aparato en cajeros ubicados en hoteles y plazas para copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas y grabar el NIP tecleado por los usuarios mediante una cámara oculta.

La organización clonaba alrededor de mil tarjetas al mes y extraía 200 dólares de cada una, lo que dejaba ganancias de 20 millones de dólares mensuales, alrededor de 240 millones de dólares anuales, señala la investigación de MCCI.

El 15 de febrero de 2021, Enrique Arcos Romero presentó una demanda de amparo contra la inmovilización de sus cuentas bancarias, cuya suspensión definitiva no fue concedida por un juez.

De acuerdo con documentos de la UIF a los que accedió MCCI, Arcos Romero era uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo implicado en la constitución de 14 empresas fachada que eran usadas para lavar los recursos de la organización criminal mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.

De la ANAM a la campaña

En el marco de la próxima contienda por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, Marín Mollinedo intensificó en junio de este año la promoción de su imagen en redes sociales como en eventos realizados en distintos municipios. Arcos Romero apoya y acompaña al exdirector de Aduanas en su nuevo proyecto político.

MCCI pudo identificar en múltiples videos a Arcos Romero, los cuales fueron difundidos en los últimos meses de la campaña interna de Marín Mollinedo por la candidatura de gobernador de Quintana Roo, “en los que aparece como parte de su séquito escoltando al extitular de la ANAM”.

En un video del 22 de junio, en al menos seis ocasiones Marín Mollinedo aparece flanqueado por Arcos Romero durante un festejo del Día del Padre que fue organizado por legisladores locales y en el que participó como “invitado”, previo a su registro en el proceso interno de Morena.

El 25 de junio, en otro video promocional en la cuenta de Facebook de Marín Mollinedo, Arcos Romero aparece de nueva cuenta en una de las tomas rodeando a quien fuera su jefe en la ANAM, señaló la investigación especial. El 26 de junio, también lo acompañó en su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación.

“Marín Mollinedo ha sido desde hace décadas, como él mismo presume, incondicional del expresidente López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer y coordinador de logística de AMLO”, señala MCCI. El extitular de la ANAM sería la apuesta de Morena para ser candidato a gobernador en Quintana Roo si rompe la alianza con el Verde, dijeron fuentes.