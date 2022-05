Anaya acusa a AMLO de financiar ‘dictadura cubana’ contratando médicos

Ricardo Anaya Cortés acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de urdir una “trampa” para financiar la dictadura de Cuba con la contratación de 500 médicos de dicha isla caribeña para trabajar en México.

“¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el Gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un Gobierno represor de otro país?”, advirtió el ex candidato presidencial.

Ricardo Anaya cuestionó el hecho de que el Mandatario mexicano hubiera anunciado la contratación de los médicos cubanos, con un gasto mensual de 140 mil pesos mensuales por cada uno de ellos, “cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo, y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos”.

“En realidad las misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. El dinero no se lo pagan a los doctores; ese dinero, que sale de tus impuestos, se lo pagan directamente al gobierno cubano. A los médicos cubanos los traen amenazados, y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes, para que no se puedan escapar”, indicó el ex presidente del Partido Acción Nacional.

Aludió también a la entrega de la medalla José Martí al político tabasqueño durante su reciente visita a Cuba, la misma presea que han recibido los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y el ruso Vladimir Putin.

“Lo peor es que a su regreso de Cuba, López Obrador anunció que no acudiría a la importante Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California en junio próximo, si Estados Unidos no invita a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela”, señaló.

“¿En serio hace sentido meter a México en un conflicto con Estados Unidos para defender a estos tres? ¿A Daniel Ortega, de Nicaragua, que metió a la cárcel a 5 candidatos y a más de 100 opositores para poderse reelegir? ¿A Maduro? ¿A la dictadura cubana?”, insistió.

“Es que es bien fácil defender la utopía de una dictadura comunista, desde la comodidad de vivir en una democracia”, enfatizó, quien propuso “devolver a México el lugar que le corresponde en el mundo. Pongámonos del lado correcto de la historia: del lado de la democracia, del lado opuesto a los dictadores y los invasores. Ya es hora de volver a hacer lo correcto”.