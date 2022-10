Anaya acusa a AMLO de ‘hipocresía’ por espionaje de Sedena

“Por lo pronto, entre lo primero que salió, pues ya le cacharon otra mentira a López Obrador. ¿Te acuerdas que, mientras fue opositor y candidato, se cansó de repetir que ya no se iba a espiar a nadie? Pues resultó mentira. O sea, fue atole con el dedo eso de que al desaparecer el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN ya no iba a haber espionaje”, indicó el político en un video en Twitter.

En este sentido, el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se refirió a la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador de negar diferentes acontecimientos aunque existan las pruebas respecto a lo que se revela o informa.

“En la actualidad ya no hay contratos con estas empresas, o sea, ahí está el contrato, las facturas, los correos electrónicos, pero él simplemente lo niega. Aunque ahí están las pruebas, nos vuelve a recetar la mentira”, criticó en su video.

“Hizo lo mismo que hace cada vez que le cachan una mentira. Primero, aunque lo agarren con las manos en la masa, él lo niega”.

Anaya Cortés también indicó que todo este problema se debe al control que le han dado al Ejército mexicano para diferentes tareas a lo largo de la actual administración, es decir, una situación por la que han descuidado los asuntos que realmente les competen.

“Y a ver, claro que es gravísimo que hayan podido hackear al Ejército, pero es que es tal la cantidad de tareas que el Presidente les ha impuesto, que acaban descuidando lo que sí deben hacer, por andar en cosas que legalmente no les corresponden”, agregó.

“Y es que el Ejército, que merece todo nuestro respeto, tiene tareas propias y muy importantes, marcadas en la Constitución. El Presidente se equivoca al pretender que ellos arreglen todo lo que su gobierno no ha podido arreglar”.

Asimismo, el ex candidato presidencial cuestionó sobre que a nadie le gustaría que intervinieran su teléfono, conversaciones o llamadas sin autorización, por lo que es momento de poner un alto al exceso de tareas impuesto a las Fuerzas Armadas.

“Es hora de decir basta, que dejen de encargarle al Ejército que se haga cargo de lo que no le corresponde, y que respeten la privacidad de las personas”, señaló.



PEGASUS ESTÁ EN PODER DE PARTICULARES; EX GOBERNADOR DE PUEBLA LO USÓ CONTRA OPOSITORES, ACUSA RAMÍREZ CUEVAS

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, afirmó el domingo que en México el software espía Pegasus no solo fue comprado por el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, sino que también estaba en poder de particulares y que el finado ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, también lo adquirió para espiar a opositores.

“Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como El País, que ha hecho eco de estas denuncias, The New York Times, The Washington Post, ni The Financial Times o las agencias internacionales han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al ex Gobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?”, indicó el funcionario federal.

“Pero ningún medio de comunicación se han preguntado cómo en el Estado de México, en Puebla, cómo aquí [en la Ciudad de México] había un sistema de vigilancia que tuvo el ex jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera Espinosa] que vigiló a toda la oposición, quién lo tiene, por qué no la empresa [NSO Group] transparenta esos contratos y se verá que no solo el Ejército los ha contratado”, agregó el vocero presidencial.

Al participar en la mesa redonda “Medios y fake news”, en la 22 Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Ramírez Cuevas recordó que en la pasada administración el software fue usado para espiar a la oposición y al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, así como a su familia.

“Cuando éramos oposición fuimos vigilados por Pegasus, cuando salió la investigación forense en 2017 con Carmen Aristegui y otros periodistas, personas que hoy están en el gobierno, fuimos espiados, el propio López Obrador, su entorno familiar y todas las personas que trabajamos en su movimiento estaban infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales e internacionales, es parte de la realidad hoy en día”, recordó Ramírez Cuevas.

El vocero presidencial rechazó que la actual administración haya comprado el malware para el espionaje, empero, aclaró que si hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia nacional, pero estos se usan por decisión de Estado contra el crimen organizado, por medio de intervenciones telefónicas ordenadas por jueces.

“No hemos vivido un estado de libertad de la opinión pública, de la libertad de expresión, del derecho a la información tan grande en la historia de este país como ahora”, enfatizó Ramírez Cuevas, quien también señaló que el tema ha sido usado por medios y periodistas para hacer una “guerra mediática” contra el Gobierno de López Obrador.