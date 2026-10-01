Andrés López Beltrán formaliza registro en Morena por Diputación federal en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán se registró este 1 de octubre como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Sexto Distrito Federal Electoral de Tabasco, trámite interno del Movimiento Regeneración Nacional con el que busca la candidatura a una Diputación federal en las elecciones de 2027.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el movimiento mediante un video difundido en sus redes sociales desde el municipio de Jalapa.

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del Sexto Distrito Federal electoral de Tabasco”, informó López Beltrán.

En el mismo mensaje, el aspirante detalló que como parte de sus actividades recorrió comunidades de la entidad, entre ellas Río Tinto 3ra Sección y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, así como Tequila 1ra Sección, en Jalapa.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, expresó.