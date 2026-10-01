Andrés López Beltrán formaliza registro en Morena por Diputación federal en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán se registró este 1 de octubre como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Sexto Distrito Federal Electoral de Tabasco, trámite interno del Movimiento Regeneración Nacional con el que busca la candidatura a una Diputación federal en las elecciones de 2027.
El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el movimiento mediante un video difundido en sus redes sociales desde el municipio de Jalapa.
“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del Sexto Distrito Federal electoral de Tabasco”, informó López Beltrán.
En el mismo mensaje, el aspirante detalló que como parte de sus actividades recorrió comunidades de la entidad, entre ellas Río Tinto 3ra Sección y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, así como Tequila 1ra Sección, en Jalapa.
“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, expresó.
La convocatoria de Morena para el proceso interno abrió el 1 de octubre y cerrará el día 4 del mismo mes. El documento establece que el método de selección será la encuesta, aunque también contempla la posibilidad de definir las candidaturas mediante acuerdo, según las necesidades de organización y estrategia territorial del movimiento.
El Distrito 6 federal de Tabasco tiene su cabecera en Villahermosa y comprende, entre otros, los municipios de Centro y Jalapa. Se trata del primer proceso electoral en el que López Beltrán compite de manera directa por un cargo de elección popular.
El antecedente inmediato de este registro se ubica el 25 de mayo pasado, cuando López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para contender por la Diputación federal en Tabasco.
A partir del 2 de agosto comenzó un recorrido por las 170 secciones electorales del distrito, actividad en la que distribuyó el periódico Regeneración.
El 14 de julio , el presidente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, informó que López Beltrán era hasta ese momento el único aspirante que había formalizado su interés por la candidatura del Distrito 6 y que había cumplido los requisitos iniciales marcados por la convocatoria nacional.
La dirigencia estatal subrayó entonces que el trámite representaba únicamente el inicio del procedimiento y que el aspirante debería cumplir todas las etapas previstas, como cualquier otro militante.
El registro ocurre en un contexto de señalamientos públicos respecto a posibles indagatorias en su contra en Estados Unidos, sin que exista confirmación oficial al respecto por parte de autoridades de ese país.
Las siguientes etapas del proceso interno de Morena definirán a los perfiles que representarán al partido en los comicios federales de 2027, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados.