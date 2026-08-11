Andrés López Beltrán niega vínculos con huachicol; acusa a oposición de manchar imagen de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán acusó a sectores de la oposición de buscar la intervención del gobierno de Estados Unidos en la política mexicana y rechazó estar vinculado en actividades delictivas como el huachicol. Asimismo, aseguró que los señalamientos en su contra buscan manchar la imagen de su padre, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con el medio El Ganso Informativo, justificó los recorridos que ha hecho en Tabasco al mencionar que son para “informar a la ciudadanía” e insistió en que mientras la oposición busca el injerencismo de los estadounidenses, los morenistas plantean “mantener a México como un país libre y soberano”.
“Yo creo que ellos quisieran que el gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana. Y eso es parte de lo que estamos informando casa por casa, que la gente se prepare y que la gente sepa que eso es un riesgo para la soberanía nacional”, afirmó.
López Beltrán también rechazó los señalamientos que lo relacionan con actividades delictivas y, particularmente, con el denominado huachicol. Afirmó que no tiene relación con esas actividades y cuestionó las acusaciones que, le atribuyen ganancias millonarias.
“Dijeron que por el huachicol, al cual no pertenezco, no tengo nada que ver, que el huachicol me había dado ganancias por 55 mil millones de dólares, un billón de pesos, la mitad de la fortuna de Carlos Slim. Bueno, ¿y las pruebas?”, cuestionó.
También acusó que se han difundido versiones sobre empresas y propiedades a su nombre que, dijo, tampoco corresponden con la realidad.
“Claro, estaría yo aquí en Tabasco, trabajando, casa por casa, repartiendo Regeneración, con un billón de pesos atrás, respaldándome. Es una locura y es una calumnia, una gran mentira”.
Al referirse a los motivos de los supuestos ataques en su contra, identificó como uno de los principales factores su relación familiar con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que también existe un componente político. López Beltrán agregó que la oposición tiene miedo porque la Cuarta Transformación “tiene todo para continuar”.
“Yo creo que tiene que ver con varias cosas, varios factores. Obviamente, el principal factor pues es que soy hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero también es por lo que representamos. Nosotros representamos la Cuarta Transformación, representamos un proyecto, somos militantes, simpatizantes de un proyecto que cambió a este País. Y pues quienes perdieron más en esa transformación, pues son quienes controlan los medios de comunicación. Ese ataque viene, pues principalmente de ahí”, afirmó.
En la entrevista, también vinculó los señalamientos personales con un intento de afectar la imagen de López Obrador y del movimiento político que encabeza.
“No peco de ególatra en esto, no es por mí, no es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que él encabeza. Ellos quieren manchar esa imagen. Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta, honestidad valiente. Quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana. Quieren manchar la imagen de austeridad”.
Niega actos anticipados de campaña tras denuncias de la oposición
Andrés Manuel López Beltrán negó que los recorridos que está realizando en Tabasco correspondan a actos anticipados de campaña, como lo denunciaron miembros de la oposición.
En un video publicado en sus redes sociales, el morenista dijo que su objetivo es visitar las casas y llevar información a través del periódico Regeneración.
“Aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, y como es nuestra responsabilidad como consejeros nacionales de Morena”.
El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acudir a donde está la gente debería ser una tarea que hagan los políticos con mayor frecuencia.
“Visitar las casas, visitar a la ciudadanía, no debe ser tomado como actos anticipados de campaña. Debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad. No lo hacen porque no están acostumbrados a dar la cara a la gente”.
López Beltrán previamente dio a conocer su intención de competir por una diputación federal por Distrito 6 de Tabasco. Las visitas comenzaron luego de que el pasado 25 de mayo dejó la Secretaría de Organización del partido para competir por ese cargo.
El bloque opositor Juntos por Tabasco (PRI y Somos México) anunció el 4 de agosto que prepara denuncias formales contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
La oposición afirmó que los recorridos buscan posicionar la imagen pública de López Beltrán antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral y cuestionaron que el hijo del expresidente ha desarrollado gran parte de su vida fuera de Tabasco y que no ha ocupado un cargo público de elección ni desempeñado un empleo privado conocido, argumentos que ha utilizado para cuestionar su aspiración por el Distrito 6.
Además, Movimiento Ciudadano formalizó una denuncia en contra de López Beltrán. El recurso fue presentado ante el Instituto Nacional Electoral por el Diputado federal Juan Ignacio Zavala, consejero del Poder Legislativo de la bancada de MC, y por el representante de ese partido ante el organismo, Juan Miguel Castro Rendón.
En la denuncia se acusó un presunto posicionamiento electoral indebido de López Beltrán, pese a que aún no ha iniciado el Proceso Electoral Federal 2026-2027.