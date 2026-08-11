Andrés López Beltrán niega vínculos con huachicol; acusa a oposición de manchar imagen de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán acusó a sectores de la oposición de buscar la intervención del gobierno de Estados Unidos en la política mexicana y rechazó estar vinculado en actividades delictivas como el huachicol. Asimismo, aseguró que los señalamientos en su contra buscan manchar la imagen de su padre, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el medio El Ganso Informativo, justificó los recorridos que ha hecho en Tabasco al mencionar que son para “informar a la ciudadanía” e insistió en que mientras la oposición busca el injerencismo de los estadounidenses, los morenistas plantean “mantener a México como un país libre y soberano”.

“Yo creo que ellos quisieran que el gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana. Y eso es parte de lo que estamos informando casa por casa, que la gente se prepare y que la gente sepa que eso es un riesgo para la soberanía nacional”, afirmó.

López Beltrán también rechazó los señalamientos que lo relacionan con actividades delictivas y, particularmente, con el denominado huachicol. Afirmó que no tiene relación con esas actividades y cuestionó las acusaciones que, le atribuyen ganancias millonarias.

“Dijeron que por el huachicol, al cual no pertenezco, no tengo nada que ver, que el huachicol me había dado ganancias por 55 mil millones de dólares, un billón de pesos, la mitad de la fortuna de Carlos Slim. Bueno, ¿y las pruebas?”, cuestionó.

También acusó que se han difundido versiones sobre empresas y propiedades a su nombre que, dijo, tampoco corresponden con la realidad.

“Claro, estaría yo aquí en Tabasco, trabajando, casa por casa, repartiendo Regeneración, con un billón de pesos atrás, respaldándome. Es una locura y es una calumnia, una gran mentira”.

Al referirse a los motivos de los supuestos ataques en su contra, identificó como uno de los principales factores su relación familiar con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que también existe un componente político. López Beltrán agregó que la oposición tiene miedo porque la Cuarta Transformación “tiene todo para continuar”.

“Yo creo que tiene que ver con varias cosas, varios factores. Obviamente, el principal factor pues es que soy hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero también es por lo que representamos. Nosotros representamos la Cuarta Transformación, representamos un proyecto, somos militantes, simpatizantes de un proyecto que cambió a este País. Y pues quienes perdieron más en esa transformación, pues son quienes controlan los medios de comunicación. Ese ataque viene, pues principalmente de ahí”, afirmó.

En la entrevista, también vinculó los señalamientos personales con un intento de afectar la imagen de López Obrador y del movimiento político que encabeza.

“No peco de ególatra en esto, no es por mí, no es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que él encabeza. Ellos quieren manchar esa imagen. Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta, honestidad valiente. Quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana. Quieren manchar la imagen de austeridad”.