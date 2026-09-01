Andrés López Beltrán respalda discurso de Sheinbaum sobre la soberanía

Andrés Manuel López Beltrán reconoció este 1 de septiembre, mediante una publicación en redes sociales, el discurso que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que centró su mensaje en la defensa de la soberanía nacional.

El pronunciamiento del hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió el mismo día del acto protocolario, en el que no estuvo presente.

En su mensaje, López Beltrán retomó de manera textual una de las frases centrales del informe presidencial: “Hoy escuchamos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, y sus palabras resonaron con la fuerza del pueblo: ‘Mientras yo sea Presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México’”, escribió.

El también dirigente morenista destacó el pasaje del informe en el que la titular del Poder Ejecutivo federal abordó la honestidad como una práctica de gobierno y no como un recurso discursivo.

“Y lo dijo claro: la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven. Con ella, la transformación sigue firme. ¡Viva México!”, concluyó López Beltrán.

El respaldo se produjo semanas después de que, el 24 de agosto pasado, López Beltrán dio a conocer mediante una carta pública dirigida al Presidente Donald Trump que el Gobierno de Estados Unidos le retiró su visa. En ese documento calificó la medida como un intento de injerencia en la política interna de México, postura que posteriormente compartió Sheinbaum Pardo.

En la misma carta, López Beltrán aseguró que ha conducido su vida pública y privada bajo principios de honestidad inculcados por sus padres, y sostuvo que la determinación estadounidense carecía de sustento legal. Calificó la medida como arrogante y “al estilo hitleriano”.

El Segundo Informe de Gobierno se realizó en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, ante funcionarios federales, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y titulares de ejecutivos estatales. La ausencia de López Beltrán entre los invitados fue advertida durante el acto.

Según una fotografía difundida por la Presidencia de la República, en la primera fila del acto estuvieron Roberto Velasco Álvarez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Luz Elena González, Secretaria de Energía; Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía; Edgar Amador, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina.

También ocuparon esa fila Hugo Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez, presidente del Senado de la República; Ernestina Godoy, Fiscal General de la República; las gobernadoras y los gobernadores Teresa Jiménez, de Aguascalientes; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Layda Sansores, de Campeche; Eduardo Ramírez, de Chiapas; y Manolo Jiménez, de Coahuila, además de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Acompañaron a la presidenta su madre, Annie Pardo, y su esposo, Jesús María Tarriba.

El mensaje de López Beltrán se suma a una secuencia de posicionamientos públicos del dirigente durante agosto de 2026, periodo en el que también fue mencionado en el caso de huachicol fiscal, señalamiento que la Presidenta de la República descartó el 18 de agosto de ese año al afirmar que no figuraba en las indagatorias.