Andrés Manuel López Beltrán acude a primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

Tras una ausencia pública de más de tres meses, Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, asistió el 1 de septiembre al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevado a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional.

Según varias fotografías captadas y difundidas por el diario Reforma, al dirigente partidista se le vio sonriente, saludando y hasta abrazando a otros asistentes al evento.

A López Beltrán no se le había visto en público desde el 5 de junio de 2025, cuando se autoexculpó de las derrotas de dicho partido político en las elecciones estatales de Durango y Veracruz, llevadas a cabo el día domingo 1 de junio.

En esa ocasión, durante su participación en “La Moreniza”, el podcast que conduce Luisa María Alcalde Luján, presidenta del CEN de Morena-, aseguró que las críticas por los resultados electorales en Durango y Veracruz no eran en su contra, sino que habían representado una oportunidad para atacar a su padre, a quien calificó como el mejor Mandataria nacional que había tenido México.

Luego de que fueran difundidas varias fotografías de López Beltrán vacacionando en Tokio, Japón, la presidenta Sheinbaum Pardo llamó el 28 de julio a quienes desempeñaban un cargo público, a comportarse adecuadamente y a ejercer el poder con humildad.