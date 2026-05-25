Andrés Manuel López Beltrán deja la dirigencia de Morena y va por Diputación en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con el propósito de contender por el cargo de Diputado federal en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

A través de una carta pública dirigida a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Congreso Nacional de Morena, al Consejo Nacional del partido y a la militancia en general, López Beltrán explicó que su decisión se sustenta en lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

Precisó que, “en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala”, presentará su candidatura por la vía de elección popular.

La misiva fue fechada en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2026.

En el mismo documento, López Beltrán presentó un balance de su gestión al frente de la Secretaría de Organización, cargo que desempeñó durante un año y siete meses.

Señaló que en ese periodo se incrementó el padrón de afiliados de Morena en 10 millones de nuevos militantes, de los cuales cerca de 7 millones fueron credencializados mediante 300 módulos de acreditación instalados en cada uno de los distritos electorales federales del País.

Además, se establecieron Comités Seccionales en 69 mil 396 secciones electorales, equivalentes al 97 por ciento del total nacional, y se conformaron Consejos Municipales en 1 mil 952 municipios, lo que representa el 97.60 por ciento de los municipios del país con régimen de partidos.

Esta última actividad quedará concluida el 31 de mayo de 2026, según el calendario establecido. Bajo su coordinación también se realizaron más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el País.

Con base en esos resultados, López Beltrán sostuvo en su carta que Morena es “la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”.

Señaló que el partido se ha convertido además en un referente en materia de organización para otras fuerzas políticas a nivel internacional.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con los ideales del partido: “Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca. Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, afirmó.

En su misiva, López Beltrán también ratificó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor Presidenta de México y el mundo” y a quien manifestó su “absoluta solidaridad, disciplina y lealtad”.

Cerró el documento con un mensaje a sus paisanos tabasqueños, apelando a sus raíces en el #stado que considera “la cuna de nuestro movimiento”.

La salida de López Beltrán se produce en la antesala del proceso electoral de 2027, en el que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México disputarán 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.

Su gestión al frente de la Secretaría de Organización del CEN estuvo marcada por una campaña masiva de afiliaciones que multiplicó la militancia formal del partido, aunque también generó señalamientos de medios y opositores por falta de transparencia en los procesos de credencialización.

López Beltrán ingresó al CEN de Morena en octubre de 2024, el último día de la Presidencia de su padre, cuya administración concluyó el 1 de octubre de ese año.