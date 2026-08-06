$!Andrés Manuel López Beltrán niega actos anticipados de campaña tras denuncias de la oposición

Andrés Manuel López Beltrán negó que los recorridos que está realizando en Tabasco correspondan a actos anticipados de campaña, como lo denunciaron miembros de la oposición. En un video publicado en sus redes sociales, el morenista dijo que su objetivo es visitar las casas y llevar información a través del periódico Regeneración. “Aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, y como es nuestra responsabilidad como consejeros nacionales de Morena”. El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acudir a donde está la gente debería ser una tarea que hagan los políticos con mayor frecuencia. “Visitar las casas, visitar a la ciudadanía, no debe ser tomado como actos anticipados de campaña. Debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad. No lo hacen porque no están acostumbrados a dar la cara a la gente”.

López Beltrán previamente dio a conocer su intención de competir por una iDputación federal por Distrito 6 de Tabasco. Las visitas comenzaron luego de que el pasado 25 de mayo dejó la Secretaría de Organización del partido para competir por ese cargo. El 2 de agosto informó el arranque del recorrido por las 170 secciones electorales del distrito, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Durante la primera jornada visitó comunidades de esas demarcaciones para dialogar con habitantes e informar sobre su proyecto. El hijo de AMLO ya cuenta incluso con un eslogan que repite al final de cada mensaje en sus redes digitales: “Cerca de la gente, cerca de lo que importa”. El registro de aspirantes para las diputaciones federales de Morena estaba previsto para el 3 de agosto, de acuerdo con el calendario original que Morena aprobó en marzo, pero un día antes la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que el trámite se recorrerá a una fecha aún sin definir. Antes del anuncio de Citlalli Hernández, López Beltrán ya había arrancado su proselitismo por las secciones electorales que componen el distrito que pretende representar en la Cámara de Diputados.



Oposición denuncia a López Beltrán El bloque opositor Juntos por Tabasco (PRI y Somos México) anunció el 4 de agosto que prepara denuncias formales contra López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La acción legal se debe a los recorridos casa por casa que el hijo del ex Presidente inició en el Distrito 6 federal del estado, antes de que el proceso electoral arranque de manera formal. La oposición afirmó que los recorridos buscan posicionar la imagen pública de López Beltrán antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral. La oposición también ha cuestionado que López Beltrán ha desarrollado gran parte de su vida fuera de Tabasco y que no ha ocupado un cargo público de elección ni desempeñado un empleo privado conocido, argumentos que ha utilizado para cuestionar su aspiración por el Distrito 6. Sobre la denuncia, Roberto Romero del Valle, vocero estatal de Morena en Tabasco, afirmó que está en marcha una campaña nacional y local en contra de López Beltrán. Asimismo, agregó que el partido respaldará jurídica y políticamente a López Beltrán si prosperan las denuncias anunciadas por la oposición. “Vamos a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan, como la hemos hecho con todos y cada uno de los afiliados de Morena”.