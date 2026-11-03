Andrés Manuel López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán y huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, aspirante de Morena a una Diputación federal por el sexto distrito de Tabasco, negó tener relación con las empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio y participación en el delito conocido como huachicol fiscal, mediante un video difundido en sus redes sociales desde Tabasco.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres, o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba; todo es nada más tirarnos lodo”, declaró el hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a Olán Aparicio, López Beltrán remitió al comunicado que difundió el 22 de julio de 2024 y lo leyó de forma textual.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno. Conocimos a Jorge Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción, y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de Gobierno. La relación se dio por amigos en común y porque su esposa estudió conmigo en la escuela primaria”.

Rechazó de forma categórica los señalamientos que lo vinculan con el huachicol fiscal.

“No tengo nada que ver con dichos delitos en los cuales perversamente me quieren inmiscuir”, afirmó, y atribuyó esos señalamientos a lo que llamó una estrategia de guerra sucia basada en mentiras, supuestos y difamaciones.

López Beltrán se refirió a una entrevista difundida por Televisión Azteca con una persona que, dijo, se encuentra en prisión por esos delitos.

Negó haber tenido contacto con funcionarios de la Secretaría de Marina.

“Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina ni de manera directa, ni por teléfono, o por ninguna vía”.

Agregó que esa persona fue detenida en Argentina y que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos le ofrecieron protección e inmunidad para él y su familia a cambio de colaborar en su contra, de López Obrador y del Gobierno de México.

En el mismo mensaje acusó a los periodistas Ramón Alberto Garza, a Carlos Loret de Mola Álvarez, y al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien identificó como dueño de TV Azteca, de encabezar, participar y coordinar una campaña de calumnias con el objetivo de afectar su imagen pública y la de su padre.

Atribuyó el origen de esos ataques a quienes, según él, ejercían el poder antes de 2018, a los que llamó la oligarquía y la mafia del poder.

“No les tenemos miedo, no nos vamos a doblar, no claudicaremos y, mientras tengamos la dicha de estar vivos, continuaremos luchando por nuestros ideales y nuestros principios”, expresó al cerrar el mensaje.

El video fue anunciado por el propio López Beltrán el 2 de noviembre de 2026, en una publicación en su cuenta de Instagram en la que informó que al día siguiente, a las 9:00 horas, transmitiría un mensaje dirigido a sus seguidores, a la militancia de su partido, a los medios y al público en general.

En la descripción de la publicación de este 3 de noviembre, señaló que con ese material inauguraba un canal de respuesta directa y comunicación, y anunció que volverá a usar ese espacio las veces que considere necesario aclarar algo.