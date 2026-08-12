Andrés Manuel López Beltrán niega vínculos con huachicol fiscal y culpa a su apellido

Andrés Manuel López Beltrán rechazó estar relacionado con actividades delictivas y atribuyó los señalamientos en su contra por presunto huachicol fiscal a su condición de hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su participación en el movimiento de la Cuarta Transformación, según declaraciones difundidas el 12 de agosto de 2026.

“No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. El primer juez es la conciencia”, afirmó el dirigente morenista durante una entrevista con un youtuber.

López Beltrán sostuvo que se encuentra tranquilo frente a las acusaciones difundidas en su contra y negó ser propietario de alguna empresa dedicada a la importación de combustibles.

“Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba. Evidentemente es una gran mentira de que yo tenga una empresa dedicada a la importación de gasolinas, como si hay otros actores que tienen relación con empresas dedicadas a la importación de gasolina”, declaró.

El aspirante a la candidatura para una Diputación federal por Tabasco consideró que la reiteración de los señalamientos busca afectar su imagen y la de su padre.

“Mentira que no mancha, tizna”, expresó.

Actualmente realiza actividades políticas en esa entidad con miras a los comicios de 2027.

Al referirse a su exposición pública, reconoció que su apellido constituye uno de los principales factores que la explican, aunque enmarcó las críticas en una estrategia dirigida contra el proyecto político encabezado por su padre.

“Obviamente el principal factor pues es que soy hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero también es por lo que representamos”, señaló.

“Peco de ególatra: no es por mí, no es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que él encabeza”, agregó.

También acusó a sus adversarios de pretender desacreditar los principios sobre los que se construyó ese proyecto, entre ellos la honestidad y la austeridad republicana.

“Él se presentó como una opción honesta, honestidad valiente: quieren manchar esa honestidad”, dijo.

Respecto a la situación política nacional, el morenista acusó a la oposición de buscar la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de México.

“Ellos quisieran que el Gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana”, sostuvo, para después añadir: “Nosotros no, nosotros queremos ser un país libre y soberano”.

Las declaraciones ocurrieron un día después de que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negara el 11 de agosto haber negociado con alguno de los hijos del ex Mandatario para frenar las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Farías Laguna.

“No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, respondió el funcionario federal, quien añadió: “Nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas”.

El cuestionamiento se basó en el testimonio de Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico y testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, identificado con la clave “Santo”.

Según fragmentos publicados del expediente, Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, habría dicho al testigo que las investigaciones contra la red obedecían a diferencias políticas entre el titular de la SSPC Federal y “el hijo del Presidente”, y que ambas partes habían alcanzado un acuerdo por el cual “no iba a pasar nada” contra la organización.

El testimonio no identifica a cuál de los hijos de López Obrador se refería ni acredita que hubiera existido contacto directo con García Harfuch.

En septiembre de 2025 se dio a conocer la investigación de la FGR que señaló a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, como presuntos dirigentes de una red que permitió el ingreso de combustible con documentación falsa por las aduanas de Tampico y Altamira, en Tamaulipas.

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025, mientras que Fernando Farías Laguna fue capturado en Argentina en abril de 2026.

La organización habría utilizado intermediarios para pagar sobornos a funcionarios aduanales y permitir el desembarque de al menos 31 buques con hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.