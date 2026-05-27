Andrés Manuel López Beltrán revela acuerdo con AMLO para no buscar cargos mientras estuvo en la política activa

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que se mantuvo al margen de la contienda electoral durante más de 15 años de actividad política debido a un pacto explícito con su padre, con quien acordó no buscar cargos de elección popular mientras él se encontrara en el poder.

Con esa restricción personal levantada tras el retiro del ex Mandatario, López Beltrán anunció su candidatura a una Diputación en Tabasco para el proceso electoral de 2027.

En entrevista, explicó que aunque ha participado en política durante década y media, esta será la primera ocasión en que busque el voto universal directo.

Indicó que la decisión de no haber competido antes respondió a consideraciones éticas y morales: hacerlo mientras su padre era Presidente de México, Jefe de Gobierno o líder del movimiento político que encabezó le habría representado una ventaja que consideró indebida.

“Moral, éticamente no era correcto porque eso me hubiera dado una ventaja que ahora pues puedo tener por llevar su nombre, por llevar su apellido, pero en realidad ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás”, declaró López Beltrán.

Agregó que parte del acuerdo consistía en no convertirse en blanco de críticas hacia su padre durante el tiempo que este estuvo activo en la política.

El hijo de López Obrador precisó que no realizó una consulta formal con el ex Mandatario, sino que le avisó de su determinación.

Señaló que su padre recibió la noticia con agrado, en particular al conocer que iniciaría su carrera en Tabasco.

“Ya me toca y estoy de regreso”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, López Beltrán calificó a los medios de comunicación críticos de su familia y movimiento político como “voceros de la oposición”, al tiempo que eludió responder preguntas de la prensa en una ocasión distinta durante el mismo encuentro informativo.

Andrés Manuel López Obrador concluyó su mandato como Presidente de México el 1 de octubre de 2024 y se ha mantenido en retiro público desde entonces en su finca de Palenque, Chiapas.

La candidatura de su hijo en Tabasco se inscribirá en el proceso electoral intermedio de 2027, el primero en que la familia López no participa desde una posición de Gobierno.