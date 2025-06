Andrés Manuel López Beltrán se deslinda de derrotas electorales de Morena

Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se exculpó este jueves de las derrotas de dicho partido político en las elecciones estatales de Durango y Veracruz, llevadas a cabo el 1 de junio.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador participó por primera vez en “La Moreniza”, el podcast que conduce Luisa María Alcalde Luján, presidenta del CEN de Morena, donde aseguró que las críticas por los resultados electorales en dichas entidades no eran en su contra, sino que habían representado una oportunidad para atacar a su padre, a quien calificó como el mejor Mandatario nacional que ha tenido México.

“Es evidente que no es conmigo, es evidente que quien fue el Presidente más atacado de la historia, después quizás o yo creo que hasta más que el Presidente [Francisco I.] Madero, fue Andrés Manuel López Obrador y yo, en cierta forma, estoy heredando el trabajo de esos medios de comunicación”, afirmó López Beltrán.

“Ya desde el retiro de Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, pues se quedaron sin motivo para cobrar el chayote que cobran en muchos lados y se están enfilando todos en mi contra”.

López Beltrán también se dijo extrañado de que un titular de la Secretaría de Organización del CEN de Morena se encontrara en tantas notas, columnas y portadas, tras la elecciones del domingo 1 de junio, ya que, afirmó, eso no había pasado antes.

“La verdad es que me extraña que le den una importancia fuera de lo común a una Secretaría de Organización de un partido político”, dijo, y llamó a la calma y pidió sosegarse, ya que el que él ocupara ese cargo no era para tanto.

“Es como los gladiadores, te avientan contra el tigre y desde el palco se critica el trabajo del gladiador, pues no, no es así, hay que ver el contexto y entender qué fue lo que realmente pasó en Durango”, expresó.

El morenista también aprovechó el espacio para quejarse de que lo llamen “Andy”, con diminutivos o solo Andrés, ya que desde su punto de vista era demeritar que él también llevaba el nombre de su padre.

“Aprovecho también el estar aquí para decirles: yo me llamo Andes Manuel López Beltrán, y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor Presidente que ha tenido este País. El llamarme Andy es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, afirmó.

Además se quejó de que medios de comunicación y políticos hicieron lo mismo en Durango, adonde se mudó los últimos dos meses para operar la elección local. Al igual que manifestó su inconformidad porque no lo llamaran Andrés Manuel.

“Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy, López, etcétera”, insistió el titular de la Secretaría de Organización del CEN de Morena.

Respecto a los resultados de los comicios en Durango, reconoció que a pesar de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares les reconocía el triunfo en 16 ayuntamientos, cuatro menos de los que actualmente gobernaba Morena, según él tuvieron buenos resultados, porque prácticamente duplicaron el porcentaje de población que gobernarían.

No obstante, aseguró que su partido ganó un total de 21 municipios, es decir, cinco más que los reconocidos por los resultados preliminares difundidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de ahí que adelantó que los impugnarían ante autoridades federales.

“Tenemos cinco municipios que estamos seguros ganamos y que actualmente no se nos están reconociendo”, enfatizó.