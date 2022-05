Andrés Roemer acusa a Fiscalía capitalina de fabricar carpetas de investigación en su contra

El escritor y ex diplomático, Andrés Isaac Roemer Slomianski -quien se encuentra prófugo de la justicia y está ubicado en Israel, acusado de abuso sexual y violación-, acusó a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de fabricar carpetas de investigación en su contra por los delitos de violación y abuso sexual.

A través de un video compartido en sus diversas cuentas de las redes sociales, Roemer Slomianski aseguró que sólo conoce dos de las cuatro carpetas de investigación en su contra, las cuales, según él, son “infundadas” y señaló a la FGJ-CDMX de “fabricaciones por agenda política e intereses personales”.

El escritor y ex diplomático detalló que, después de un año, pudo conocer una carpeta de investigación en su contra por delito de violación sexual, por la denuncia que interpuso una reportera en su contra, por hechos que ocurrieron a las 18:00 horas del 25 de noviembre del 2017.

Según Roemer Slomianski, en ese momento él se encontraba en Dallas, Texas, Estados Unidos, para la operación médica de su hijo. “Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé”, insistió el también ex conductor de televisión.

“La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas roja a la [Organización Internacional de Policía Criminal] Interpol con información falsa, además de conducir peritajes psicológicos a modo y que hoy estoy poniendo en evidencia con pruebas”, acusó.

El escritor y ex diplomático agregó que también conoce otra carpeta de investigación por una denuncia que puso en su contra la ex esposa de su amigo Pablo Corkidi Abud, en la cual lo acusa de una violación sexual ocurrida el 21 de marzo de 2018.

“De nuevo yo no estaba en el lugar, otra falsa acusación, me encontraba grabando un programa en vivo [...] Estas son dos de las cuatro carpetas que se están construyendo en mi contra [...] Que quede muy claro, yo no hui de la justicia, sino de la injusticia”, acusó Roemer Slomianski.