La Policía de Israel detuvo al escritor y ex diplomático mexicano, Andrés Roemer Slomianski, quien se encontraba prófugo de la justicia, acusado de abuso sexual y violación, por lo que contaba con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que obtuvo varias órdenes de aprehensión en su contra.

Roemer Siomanski -quien vivía desde hace varios años en Israel y tiene origen judío- fue detenido después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, según informó el Ministerio de Justicia de Israel, en un comunicado.

La FIscalía Estatal israelí considera a Roemer Siomianski, como “extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición”, y formalizó una petición “de detención en espera de una decisión final”, para su posible retorno a México.

Desde 2021, el Gobierno de México presentó a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra Roemer Siomianski, El 21 de mayo de 2021, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal de la CDMX informó que la institución a su cargo solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal expedir una ficha roja para proceder con su extradición.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Romer Siomianski fue arrestado y afirmó que sería traído a territorio mexicano. Asimismo, indicó que la información sería ampliada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Hay esa información, se detuvo a esta persona en Israel se va a extraditar, hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor [Tomas] Zerón [de Lucio], que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que así como se iba a extraditar a Roemer, lo mismo deberían hacer con Zerón de Lucio -ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la ahora extinta Procuraduría General de la República-, quien también vive en Israel y está acusado de presuntos actos de tortura por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“Hoy nos informaron que en este caso ya se concedió o se va a permitir la extradición pero en en el caso del señor Zerón no hay todavía una respuesta y yo sigo insistiendo en el Gobierno de Israel de manera respetuosa que ellos no pueden, nadie, no deben ni pueden proteger a quienes violan derechos humanos, a quienes torturan, entonces ojalá y se proceda en el caso del señor Zerón”, insistió.

Por su parte, la Embajada de Israel en México precisó que tras examinar la solicitud de extradición, Romer Slomianski fue arrestado el domingo por elementos de la Policía israelí, al mismo tiempo que la Fiscalía del Estado de Israel presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén, para su extradición a México.

”Israel y México son aliados, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones en muchos campos, incluida la cooperación en el ámbito legal [...] Aunque no existe un acuerdo de extradición entre Israel y México, y dado que Israel es un país que respeta el Estado de derecho y no un refugio para criminales, Israel trató la solicitud con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro. Israel concede la máxima importancia en llevar criminales a la justicia y promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia”, informó la Embajada.

LAS DENUNCIAS CONTRA ANDRÉS ROEMER

La primera en denunciar a Roemer Slomianski fue la bailarina Itzel Schnaas Mercado, quien, a través de un video que publicó en su canal de la plataforma YouTube el 15 de febrero del 2021, afirmó que el ex Embajador de la Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abusó sexualmente de ella.

Según aseguró Schaas Mercado en su momento, el caso fue investigado por la Unidad de Género de Grupo Salinas -donde Roemer Slomianski laboraba-, el cual resolvió que el ex conductor de la cadena de noticias ADN40, es un “violentador sexual”.

En el video, la bailarina detalla cómo conoció a Roemer Slomianski, en el Festival de Ciudad de las Ideas, en noviembre del 2019, en donde Schnaas Mercado le explicó al escritor, que deseaba compartirle sus proyectos escénicos para que fueran considerados para la siguiente edición.

Según el relato de la bailarina, Roemer Slomianski, quien también se desempeñaba como investigador senior en la Universidad de Columbia, la citó en un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México, para hablar de dichos proyectos, pero de última hora cambió el encuentro a su domicilio particular.

Schnaas Mercado afirmó que allí “esquivó” bromas y cumplidos con características sexuales, y se negó a los “tragos de cortesía”. Además, narró que Roemer Slomianski interrumpía con insistencia su exposición, para hablarle de su gusto por las bailarinas y para expresarle más piropos.

“Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer”, recordó la bailarina respecto al director de la asociación civil Poder Cívico.

Cuando Schnaas Mercado intentó terminar la conversación, Roemer Slomianski le prometió que sería programada en el Festival. “Ya casi lograba despedirme. Colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: ‘a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado’. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas, o faltas del más mínimo respeto”, agregó la bailarina.

Después, el 5 de marzo del 2021, la organización no gubernamental Periodistas Unidas Mexicanas, informó que tenía constancia de al menos 61 denuncias por violencia sexual contra Roemer Slomianski, así como cinco testimonios de su “modus operandi” entre 2002 y julio del 2020.

De estas, 29 agresiones ocurrieron en México, mientras que las otras dos se realizaron en San Francisco, California, Estados Unidos, donde el escritor fue cónsul. Pero, además, al menos 11 mujeres denunciaron públicamente abusos sexuales o comportamientos inapropiados por parte de Roemer Slomianski.

De los 61 testimonios recogidos de mujeres presuntamente abusadas por el escritor, la ONG registró que 21 de las agresiones sucedieron en el domicilio particular de Roemer Slomianski, ubicado en la colonia Roma Norte. Cuatro más ocurrieron en restaurantes, dos en un departamento de Santa Fe, una en su oficina de TV Azteca y otra en un cuarto de hotel.

En su edición del 29 de abril del 2021, el diario Reporte Índigo publicó el testimonio de una mujer estadounidense de 30 años, con raíces mexicanas, que reside en Tel Aviv, Israel, a la que Roemer Slomianski intentó seducir en un bar, el día 19 de ese mismo mes, con el mismo patrón que utilizó en México, donde suman más de 60 víctimas del escritor.