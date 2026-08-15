‘Andy’ López Beltrán advierte ‘inminente embestida’ a la soberanía tras retiro de visa

Andrés Manuel López Beltrán insistió el 14 de agosto de 2026 en que la suspensión de su visa estadounidense constituye una muestra de la “inminente embestida” a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos, tras agradecer las muestras de solidaridad de militantes de Morena.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que reinició su recorrido por los distritos de Tabasco, entidad por la que aspira a ser candidato a una diputación federal.

“Agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto, ante lo ocurrido el día de ayer”, expresó. “Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, añadió.

López Beltrán sostuvo que cada día se acerca más a la gente y que ese recorrido confirma un principio que, aseguró, no negociará: la defensa de la soberanía nacional.

El aspirante a la diputación federal dio a conocer el 13 de agosto de 2026, mediante una carta difundida en su cuenta de Instagram y dirigida al presidente Donald Trump, que el Gobierno de Estados Unidos le había suspendido la visa para ingresar a ese país, decisión que calificó como “hitleriana” y como producto de una “enfermiza fobia conservadora en contra de Morena”.

En el mismo documento, López Beltrán solicitó al mandatario estadounidense la destitución de Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), y de Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia. Afirmó que siempre se ha conducido con honestidad y describió la medida como una burla y una “perversa canallada” de funcionarios y otros “halcones”, de quienes no proporcionó nombres.