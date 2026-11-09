Andy López Beltrán emplaza a Salinas Pliego a responder cuestionario público de más de 30 preguntas

El aspirante a diputado federal por Morena, Andrés Manuel López Beltrán, alias “Andy”, emplazó al empresario Ricardo Salinas Pliego a responder un cuestionario de más de 30 preguntas que difundió en un video en redes sociales, el 9 de noviembre de 2026, en el que le pidió explicar sus vínculos con ex funcionarios acusados de narcotráfico, las privatizaciones del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sus litigios financieros y el pago de impuestos de sus compañías.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ya respondió a los señalamientos que le hizo el dueño de Grupo Salinas y que ahora espera una respuesta equivalente. “Me hizo perder mi tiempo desmintiendo calumnias, injurias, insultos y mentiras que no cuentan con ningún sustento o prueba. Ahora espero que tenga la vergüenza o la amabilidad de responder a las mías”, expresó en el video. El cuestionario abarca bloques sobre relaciones políticas, operaciones financieras, adeudos fiscales y condiciones laborales en las empresas del grupo.

Un primer bloque de preguntas se refirió a la relación laboral entre Salinas Pliego y Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, quien habría dirigido Adamantium, empresa de seguridad privada propiedad del empresario que obtuvo contratos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Si el segundo de abordo de Genaro García Luna trabajó con usted, dígame, ¿cuál es o fue su relación con Genaro García Luna?”, cuestionó “Andy”. En el mismo apartado puso bajo escrutinio la adquisición de Imevisión, que posteriormente se convirtió en TV Azteca, y el presunto financiamiento de 30 millones de dólares que el empresario habría recibido de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente.

El cuestionario también incluyó preguntas por la toma armada de las instalaciones de transmisión de Canal 40, ocurrida en diciembre de 2002, y por los vínculos que el empresario habría tenido con Marcial Maciel y con Jeffrey Epstein. Respecto a este último, “Andy” señaló que el nombre de Salinas aparece 77 veces en los archivos del financiero estadounidense. El morenista extendió los cuestionamientos a las relaciones del empresario con Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, Fernando Cerimedo y Andrés Roemer, así como a posibles financiamientos políticos, a las comisiones por remesas y a los intereses que cobra Elektra.

En el terreno financiero, el aspirante a diputado federal preguntó por la compraventa de Fertinal, por el rescate de Salinas y Rocha mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), por el acuerdo alcanzado con autoridades bursátiles estadounidenses en 2005 y por el litigio por más de 600 millones de dólares de bonos de deuda de TV Azteca. También cuestionó un crédito de 240 millones de dólares contratado con Alter Bank, en Santa Lucía, y pidió conocer el destino de esos recursos y la concentración de inversiones personales del empresario en bitcoin. En materia fiscal, le reclamó que, después de negar adeudos, aceptara pagar 32 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y le preguntó cuánto ha cubierto y cuánto resta.

Al cierre del video, “Andy” leyó un fragmento del libro ‘Grandeza’, del expresidente López Obrador, en el que critica el distanciamiento de Salinas Pliego y lo acusa de privilegiar la fama y el poder. “El verdadero poder es humildad”, citó el morenista, quien concluyó con una pregunta dirigida de forma personal al empresario: “¿Por qué en su vida eligió heredar a su familia deshonra y mala fama pública a cambio de dinero mal habido?”.