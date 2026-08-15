Andy López Beltrán llama a organizarse ante ‘embestida a la soberanía nacional’

Tras la cancelación de su visa, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, llama a organizarse ante lo que llamó una “embestida a la soberanía nacional” por parte de Estados Unidos.

“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Además, informó que reinició su recorrido por los distritos de Tabasco, entidad de la que aspira a ser candidato a diputado federal.

Andy López también agradeció por las muestras de apoyo y solidaridad.



¿Qué pasó con la visa de Andrés Manuel López Beltrán?

El jueves, López Beltrán informó que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. En una carta dirigida al Presidente Donald Trump, responsabilizó del hecho al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

El también aspirante a Diputado federal cuestionó a Trump sobre si estaba enterado del retiro de su visa y le pidió conocer su posición sobre el caso.

López Beltrán también preguntó por qué no ordenaba la destitución de Rubio y Landau si la decisión respondía, según planteó, a una fobia contra Morena.

El hijo del ex Presidente calificó el retiro de la visa como un acto “politiquero” y “propagandístico”, y sostuvo que los funcionarios estadounidenses no tenían pruebas en su contra.

El hecho ocurrió en un contexto de cancelaciones de visas a otros integrantes de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, además de acusaciones de Estados Unidos contra 10 políticos morenistas por presuntos vínculos criminales en Sinaloa.

Durante su conferencia, Sheinbaum sostuvo que la visa de Estados Unidos no determina el respaldo o reconocimiento que una persona tiene en México.

También cuestionó que políticos de oposición recurran a autoridades estadounidenses para solicitar el retiro de visas a otros mexicanos.

La Presidenta insistió en que México debe mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación, y señaló que ningún país debe intervenir en las decisiones políticas mexicanas.

“Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, afirmó.