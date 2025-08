Andy López denuncia que sus ‘adversarios’ e ‘hipócritas conservadores’ lo espiaron en Tokio

Andrés Manuel López Beltrán -de 38 años de edad, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena-, acusó que sus “adversarios y los hipócritas conservadores” lo espiaron mientras se encontraba vacacionando en Tokio, Japón.

“A la opinión pública y a los militantes y simpatizantes de Morena. Considero importante aclarar lo siguiente: 1.- Como solicité e informé verbalmente en su momento a la Presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Luján, con mis propios recursos, decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo”, dijo López Beltrán, en un comunicado.

“2.- Me trasladé a la ciudad de Seattle, Washington y después de una escala de un día tomé un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón. 3.- Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viaje en un avión privado o del ejército (sic) y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando como he dicho viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”.

“4.- No me extraña la agresividad del hampa del periodismo que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero si me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores”.

“No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez”.

“En consecuencia, jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una línea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Siempre valdrá la pena, y no es en vano, pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo”, finalizó López Beltrán.

El sábado 26 de julio de 2025, el periodista Claudio Ochoa Huerta publicó imágenes, en su cuenta de la red social X, de “Andy” desayunando en el hotel Okura, de cinco estrellas, junto con Daniel Asaf Manjarrez, diputado federal de Morena y ex coordinador de la Ayudantía que se encarga de la seguridad del presidente López Obrador, grupo que reemplazó en sus funciones al Estado Mayor Presidencial.

En las imágenes difundidas por Ocho Huerta, se observaba al hijo de López Obrador, con una gorra y lentes oscuros. El Okura, ubicado en el distrito financiero de Toranomon, en el barrio de Minato, es el hotel de lujo más moderno que pueda encontrarse en Tokio “o en cualquier otro lugar”, según lo relató la Guía Michelin.

El precio por alojarse una noche era de entre 92 mil yenes (alrededor de 11 mil 550 pesos mexicanos), hasta 392 mil yenes (alrededor de 49 mil 213 pesos mexicanos). Mientras que el buffet en el que fue captado se trató del restaurante Orchid, con un costo de 14 mil yenes (alrededor de mil 700 pesos) por cliente.