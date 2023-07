“Cuento con todos mis papeles, con mi título, con mi cédula, con un recetario con código de barras. Lógicamente como hay desabasto tengo que comprar el medicamento (fentanilo). Me encuentro a 10, 15 patrullas; soldados de la Marina; de la FGR; policías, perros y me dicen: ‘encontramos fentanilo en tu casa’. Sí, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro y en la caja donde tú lo encontraste viene la receta y el código de barras con la receta, todo está legal, les dije”.

Pese a los argumentos, la casa del médico fue asegurada, por lo que denuncia que su familia está siendo afectada, además de que no cuenta con los medios para estar moviéndose de residencia o rentar, cuando tiene su propia vivienda.

En su video, explica que el fentanilo que adquirió “o tiene la sal con la que se procesan las drogas” y se pronunció en contra de que los médicos que lo utilizan sean tratados como narcotraficantes.

“No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos. Somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo. Que no se nos vea como narcotraficantes. El fentanilo también se hizo para el bien, para aliviar a la gente, para quitar el dolor. Estamos hablando del fentanilo médico; no estamos hablando del fentanilo en pastillas o polvo”, dijo.

En otro video publicado el 26 de julio, Gustavo Aguirre confirmó que él no fue notificado ni se encontraba en el inmueble cuando agentes de la FGR ingresaron a su casa por segunda vez y dijo que teme que le puedan sembrar alguna sustancia.