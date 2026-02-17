Angela Aguilar y Nodal presenciaron enfrentamiento armado en Zacatecas; Fiscalía descarta ataque directo

Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron un enfrentamiento armado registrado el 12 de febrero en las inmediaciones del rancho El Soyate, en el municipio de Villanueva, Zacatecas, durante un operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas para detener a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El Fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la pareja salió por carretera de la propiedad de la familia Aguilar a bordo de un vehículo cuando se desató un intercambio de disparos sobre la carretera federal 54, derivado de la captura de cuatro personas, entre ellas un presunto generador de violencia identificado como Flavio Alberto “N”, “El Braca”.

Camacho Osnaya explicó que la detención de los cuatro sospechosos ocurrió durante un operativo de seguridad desplegado en la zona de Villanueva y el municipio de Tabasco, en el sur de Zacatecas, donde participó la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas junto con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Según los reportes oficiales, tras la captura de “El Braca” y sus acompañantes, un grupo armado reaccionó contra los elementos de seguridad y generó un enfrentamiento en la carretera federal 54, al momento en que el vehículo en el que viajaban Aguilar y Nodal se incorporó a ese tramo vial.

El Fiscal detalló que el camino donde se registró la agresión se ubica en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y que la presencia de los intérpretes en el lugar se debió a que, por azar, coincidieron con el operativo cuando abandonaban la propiedad.

“Es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos; no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, sus vehículos no sufrieron ninguna agresión”, puntualizó Camacho Osnaya, quien subrayó que no existen indicios de que el ataque estuviera dirigido a la pareja.

Según la versión de la Fiscalía estatal, al percatarse del tiroteo, Aguilar y Nodal, junto con su equipo de seguridad privada, decidieron regresar a la casa principal del rancho para resguardarse mientras se desarrollaba el operativo.

Después de que las autoridades controlaron la situación en la carretera federal 54 y aseguraron la zona, personal de seguridad apoyó a los cantantes para salir por vía terrestre hacia el aeropuerto de Zacatecas, desde donde abordaron una aeronave con destino a la Ciudad de México.

Camacho Osnaya aclaró que el traslado de los artistas no se realizó en un helicóptero del Gobierno, como se difundió inicialmente en algunas versiones periodísticas, sino en los vehículos en los que se transportaban, escoltados por corporaciones de seguridad.

El funcionario estatal también rechazó los señalamientos de que Ángela Aguilar estuviera en estado de shock tras los hechos y sostuvo que la pareja se mantuvo bajo resguardo sin registrar afectaciones físicas.

En videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación se observa a elementos de corporaciones federales y estatales acompañando a los intérpretes en la zona aeroportuaria, donde los encaminan hacia la aeronave que utilizaron para salir de Zacatecas.

Imágenes grabadas durante la noche del 12 de febrero muestran el despliegue de seguridad alrededor de la pista y el movimiento de los agentes que escoltan a Aguilar y Nodal hasta las escaleras del avión que los trasladó a la capital del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, como parte del operativo en el que se capturó a “El Braca” y a tres personas más, se aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos, poncha llantas, explosivos y una camioneta, así como dosis de presuntas drogas, en acciones coordinadas con fuerzas federales.

Las autoridades estatales y federales mantuvieron un despliegue de seguridad en la carretera federal 54, en la zona de Villanueva y Tabasco, para localizar a los presuntos agresores y prevenir nuevos ataques contra los convoyes policiales.

El día del enfrentamiento, Pepe Aguilar, quien se encontraba en la Ciudad de México, difundió un comunicado en el que informó que su familia estaba a salvo, aunque en ese mensaje no precisó si su hija y su yerno habían estado presentes en la zona del ataque.