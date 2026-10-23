$!Ángela Karime, la estudiante que ganó medalla de oro en Indonesia por crear un extintor acústico

Ángela Karime Hernández Venegas, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 78 en Altamira, Tamaulipas, ganó la medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026 celebrada en Indonesia, tras crear un extintor que apaga el fuego a través de sonidos.
La joven participó en la categoría de Tecnología, nivel secundaria, con su prototipo llamado “Fire Suppression System Using Acoustic”.
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el extintor acústico es una “propuesta innovadora que busca aprovechar la tecnología del sonido como alternativa para combatir incendios demostrando el potencial de la investigación científica y el desarrollo tecnológico impulsado desde las aulas”.
El proyecto, también denominado Vortex Tech, propone aprovechar las propiedades del sonido como una alternativa para combatir el fuego sin recurrir a los métodos convencionales de extinción como el agua o el polvo.
Hasta el momento el proyecto es un prototipo pero ha logrado extinguir llamas pequeñas.
Se trata de un dispositivo portátil que genera ondas sonoras, cuenta con una batería, un amplificador y una bocina.
En su proyecto contó con la asesoría del maestro Arturo Hernández Muñoz, además obtuvo un segundo premio especial denominado IYSA SEMI GRAND AWARD, con lo que podrá participar en otro evento en línea.
“Ángela es ejemplo de que los sueños se cumplen si combinamos esfuerzo, talento, capacidad y entrega, hoy Ángela es campeona mundial de ciencia y tecnología y es orgullosamente tamaulipeca”, dijo el secretario de Educación estatal.
Sheinbaum felicita a estudiante de Tamaulipas por medalla de oro en ciencia y tecnología
La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Ángela Karime Venegas Hernández por su triunfo en la competencia científica en Indonesia.
Durante la conferencia matutina del jueves, la Mandataria destacó el talento de la joven mexicana y señaló que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ya se puso en contacto con ella para conocer su invento.
También reconoció la capacidad de las y los estudiantes mexicanos que se forman en instituciones públicas y universidades del País, al mencionar que del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de universidades estatales autónomas, egresan jóvenes talentosos, así como ingenieras “de primerísimo nivel”.
También destacó la necesidad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las nuevas generaciones
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública también celebró el logro de la estudiante tamaulipeca.
“Es un orgullo ver cómo las y los jóvenes ponen su pasión, ingenio y creatividad al servicio de nuevas ideas y llevan el nombre de México a lo más alto”.