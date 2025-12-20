Ángeles Verdes emite 10 recomendaciones para viajar seguro por carretera en vacaciones

MÉXICO._ Con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes recorren las carreteras del País durante esta temporada vacacional, la Dirección General de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, recuerda a los viajeros que “Ángeles Verdes los acompaña” en todo su trayecto.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la labor fundamental de Ángeles Verdes como un pilar de seguridad, confianza y acompañamiento para quienes transitan por las carreteras nacionales, especialmente en temporadas de alta afluencia.

“Ángeles Verdes son mujeres y hombres comprometidos que no dejan solos a los viajeros, que brindan auxilio oportuno y orientación, y que hacen posible que millones de personas viajen con mayor tranquilidad durante sus recorridos por México”, subrayó.

La titular de la Secretaría de Turismo precisó que, durante este periodo vacacional, se desplegará el máximo disponible del capital humano en campo: 560 elementos operativos de Ángeles Verdes, distribuidos en 233 rutas carreteras, quienes brindarán auxilio mecánico, orientación e información turística.

A este esfuerzo se suman los elementos que atienden de manera permanente a través del 078 y de la aplicación móvil, operando desde el Centro de Geointeligencia.



Recomendaciones para turistas carreteros

Con el fin de evitar contratiempos y asegurar un viaje seguro, Ángeles Verdes comparte 10 recomendaciones esenciales para manejar de manera responsable durante estas vacaciones:

- Antes de salir, verifica que tu vehículo esté en óptimas condiciones: frenos, llantas, aceite y luces

- Usa siempre el cinturón de seguridad; todas y todos los pasajeros deben hacerlo

- Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o estimulantes

- En condiciones de lluvia o niebla, reduce la velocidad y maneja con precaución

- Respeta los señalamientos y los límites de velocidad

- Si estás cansado, realiza pausas; conducir descansado salva vidas

- Mantén distancia con otros vehículos y evita distracciones, como el uso del celular

- Planifica tu ruta, revisa el estado del camino y calcula tu tiempo de viaje

- Utiliza direccionales e intermitentes para indicar tus maniobras con anticipació

- Asegura tu visibilidad, especialmente con poca luz, utilizando las luces adecuadas

Rodríguez Zamora añadió que, para garantizar una atención oportuna y eficiente, la Dirección General mantiene una estrecha coordinación con instituciones clave para el desplazamiento seguro de los turistas, como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales, lo que permite ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente en carretera.

“El turismo carretero es uno de los principales motores de la actividad turística del País, ya que permite que las y los viajeros descubran destinos emergentes, Pueblos Mágicos y comunidades rurales, generando una derrama económica directa en comercios locales, servicios, artesanías y gastronomía, lo que se traduce en bienestar para miles de familias”, concluyó.

Por su parte, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Diaz Guevara, exhortó a los viajeros a turistear de forma responsable, lo que implica revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera, respetar los límites de velocidad y conducir descansados, a fin de cuidar no solo a quienes viajan en cada unidad, sino también a las personas que comparten el camino, contribuyendo así a una movilidad más segura para todas y todos.

“Viajar por carretera es una de las formas más cercanas de conocer México, y también implica una responsabilidad compartida. Desde Ángeles Verdes acompañamos, orientamos y auxiliamos, pero la seguridad comienza con cada decisión que tomamos al volante”, finalizó.