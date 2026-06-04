Ángeles Verdes reforzará atención a turistas durante el Mundial de Futbol

CIUDAD DE MÉXICO._ La Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes fortalecerá sus acciones de atención, asistencia y orientación turística en el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol, con el propósito de brindar apoyo oportuno a turistas nacionales e internacionales, afirmó Josefina Rodríguez Zamora.

“Ángeles Verdes representa uno de los servicios turísticos más emblemáticos y solidarios de México. Su labor es fundamental para brindar confianza, seguridad y acompañamiento a las y los viajeros que recorren nuestro país por carretera. En el marco de un evento internacional de gran relevancia como el Mundial, su participación será clave para ofrecer una mejor experiencia turística a visitantes nacionales e internacionales”, dijo la Secretaria de Turismo federal.

A través de un comunicado, la funcionaria detalló que el Centro de Geointeligencia Operativa de Ángeles Verdes brindará atención las 24 horas del día, del 8 de junio al 15 de julio, a través del número gratuito 078, con personal capacitado para atender solicitudes de apoyo, orientación e información turística.

Asimismo, señaló que durante los días en que se desarrollen partidos en las sedes mundialistas se brindará auxilio mecánico en los accesos carreteros de las entidades correspondientes, con el objetivo de fortalecer la asistencia a los viajeros que se movilicen hacia los encuentros deportivos.

En este sentido, la directora general de Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, destacó que el organismo se ha preparado para brindar la mejor atención a quienes visiten México durante la Copa Mundial de Futbol, mediante el fortalecimiento de la capacitación de su personal como anfitriones turísticos y la operación de un servicio de atención bilingüe a través del número 078, con el fin de orientar y apoyar tanto a turistas nacionales como internacionales.

“Lo más importante para nosotros es que cada persona que visite México se sienta acompañada durante su recorrido por nuestro país. Queremos que sepan que, más allá de llegar a su destino, cuentan con un equipo comprometido que estará presente para orientarlos, auxiliarlos y hacer de su viaje una experiencia segura, memorable y llena de hospitalidad mexicana”, destacó Díaz Guevara.

Por otra parte, Rodríguez Zamora informó que también se habilitará un canal de atención vía WhatsApp en inglés, dirigido especialmente a turistas internacionales, mediante el cual podrán solicitar de forma práctica apoyo, auxilio e información de Ángeles Verdes.

La titular de Sectur recordó que Ángeles Verdes es un servicio de asistencia turística que desarrolla sus actividades principalmente en carretera y proporciona apoyo mecánico básico, orientación turística, información sobre las condiciones de las vías de comunicación y asistencia ante eventualidades a los viajeros que transitan por las principales rutas del País.

Añadió que los turistas también pueden solicitar apoyo a través de la aplicación móvil de Ángeles Verdes, disponible para dispositivos iOS y Android, la cual permite acceder de manera rápida a servicios de asistencia, ubicación y contacto.