A partir de esos acontecimientos, Sheinbaum planteó que la democracia no puede limitarse al derecho de elegir gobernantes, sino que debe garantizar condiciones de vida dignas y derechos sociales.

Estableció un vínculo entre la Revolución Mexicana, las luchas por la democracia durante el siglo XX y el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, así como su propia llegada a la Presidencia en 2024.

En su mensaje, la Presidenta presentó un recuento histórico de los movimientos políticos y sociales que, desde su perspectiva, dieron origen a la transformación iniciada en 2018.

El pronunciamiento ocurrió durante una ceremonia encabezada por la mandataria para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, en la que también participó el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien pronunció un discurso sobre los orígenes sociales de las Fuerzas Armadas y los principios de soberanía e igualdad vinculados con el movimiento revolucionario.

Sheinbaum afirmó que quienes cuestionan anticipadamente la legitimidad de los próximos comicios buscan sembrar dudas sobre un proceso electoral que, aseguró, será un ejemplo de respeto al voto. Frente a esos señalamientos, reivindicó su trayectoria política y la del movimiento que encabeza, al recordar que surgieron de la oposición a los fraudes electorales.

“Fracasaron al buscar la injerencia extranjera y que se oiga fuerte y lejos van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”, sostuvo.

La Presidenta también señaló que sus adversarios han buscado la intervención de otros países y advirtió que tampoco tendrán éxito en sus cuestionamientos al proceso electoral de 2027.

Enseguida, enumeró lo que consideró intentos de sus opositores por desacreditar a su administración: campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para difundir mentiras, llamados a la violencia, movilizaciones juveniles que calificó de falsas y acusaciones de que su gobierno protege a la delincuencia.

“En estos dos años lo han intentado todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado”, afirmó ante integrantes de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, mandos de las Fuerzas Armadas y asistentes a la ceremonia.

Durante su discurso por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, este viernes 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, la Mandataria defendió el rumbo de su administración, reivindicó los cambios iniciados en 2018 y aseguró que no permitirá que se ponga en duda la voluntad popular expresada en las urnas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que sus adversarios fracasarán en sus intentos por deslegitimar las elecciones de 2027, al acusarlos de promover campañas de desinformación, llamados a la violencia e intentos de injerencia extranjera para debilitar su gobierno y recuperar los privilegios que, sostuvo, perdieron con la llegada de la Cuarta Transformación.



Recuerda fraudes electorales de 1988 y 2006

La Mandataria vinculó esas luchas con el periodo neoliberal, al que acusó de representar un retroceso en las conquistas sociales establecidas en la Constitución de 1917.

En su recuento, señaló que en 1988 se impuso un Gobierno por encima de la voluntad ciudadana, en referencia a la elección presidencial en la que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, y sostuvo que ese proceso marcó el inicio de una etapa de concentración de la riqueza, entrega de recursos nacionales y retroceso democrático.

También cuestionó que la alternancia partidista de 2000 no representara un cambio en las políticas económicas y sociales, y recordó las denuncias de fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006, cuando millones de personas salieron a las calles bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”.

Sheinbaum señaló que, después de esa elección, las boletas electorales fueron quemadas, como ocurrió con documentación de los comicios de 1988, lo que consideró un intento de borrar la historia. Asimismo, mencionó las denuncias de compra y coacción del voto en las elecciones de 2012.

La Presidenta sostuvo que esos episodios forman parte de la historia política del País y no pueden ser justificados ni omitidos por conveniencia.

“Son parte de nuestra historia y de una lucha que costó décadas de sacrificio, la lucha por elecciones libres y por el respeto irrestricto a la voluntad popular”, dijo.

En contraste, presentó la victoria electoral de 2018 como el inicio de una nueva etapa política, resultado de décadas de resistencia y organización social.

Aseguró que en 2024, cuando obtuvo el triunfo presidencial con 36 millones de votos, la ciudadanía decidió continuar y profundizar ese proyecto.



Defiende resultados de sus primeros dos años de Gobierno

Al referirse a los resultados de su administración, Sheinbaum afirmó que durante sus primeros dos años profundizó los cambios iniciados en el sexenio anterior y destacó modificaciones constitucionales, incrementos salariales y programas sociales.

Entre las medidas que mencionó se encuentra la reversión de reformas que calificó como contrarias a la Constitución de 1917, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y la apertura de la elección del Poder Judicial al voto popular.

En materia económica y social, señaló que el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales durante los últimos ocho años y que 42 millones de personas reciben directamente programas de bienestar, mediante una inversión que cifró en un billón de pesos.

También aseguró que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, más de 17 millones de personas salieron de la pobreza desde 2018.

Como parte de su exposición, citó el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del que retomó una estimación sobre el impacto de la pensión para adultos mayores. Según expuso, sin ese programa la pobreza entre las personas de 65 años y más habría sido 11.5 puntos porcentuales mayor.

Sheinbaum sostuvo que México atraviesa una etapa de democracia y libertades, en la que, afirmó, se respeta la libertad de manifestación, expresión, prensa y reunión, y no se persigue a quienes piensan distinto.

También defendió el modelo de austeridad de su administración y aseguró que el ejercicio del poder dejó de representar un privilegio para unos cuantos.

La Presidenta afirmó que su Gobierno busca atender a toda la población, con prioridad para los sectores de menores ingresos, y reivindicó el principio político de que “por el bien de todos, primero los pobres”.



Acusa a opositores de añorar el régimen de Porfirio Díaz

En otro momento de su discurso, Sheinbaum dirigió críticas a quienes, dijo, buscan recuperar los privilegios que tenían antes de la llegada de la Cuarta Transformación.

Los acusó de haber mantenido relaciones de cercanía con los gobiernos del periodo neoliberal, recibir beneficios económicos a cambio de guardar silencio frente a las injusticias y aprovecharse de los órganos electorales y de las instituciones públicas.

También cuestionó a quienes, según afirmó, ahora denuncian una supuesta falta de libertades, pero anteriormente respaldaron gobiernos que restringieron derechos políticos y sociales.

La Mandataria relacionó esas posturas con la reivindicación de Porfirio Díaz y señaló que sus adversarios añoran una democracia que, desde su perspectiva, estuvo sostenida por el fraude electoral y la concentración del poder.

En ese contexto, afirmó que la ciudadanía no desea regresar a un sistema marcado por el racismo, el clasismo y la discriminación, ni permitir que la justicia vuelva a estar al servicio de unos cuantos.

“Pero el pueblo de México es mucha pieza y es claro que no desea más racismo, clasismo, discriminación y nunca más fraudes electorales, nunca más una justicia al servicio de unos cuantos”, expresó.

Sheinbaum también sostuvo que su administración no responderá a intereses económicos ni a presiones del exterior. Aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población y que su compromiso es mantener el proyecto de transformación.

“No nos someteremos ni a los intereses de quienes antes saqueaban el país ni a ningún poder extranjero”, afirmó.

La Presidenta agregó que su gobierno pretende mantener un modelo económico en el que el crecimiento se refleje en el bienestar de las familias, la ampliación de derechos y una distribución más equitativa de la riqueza.

La ceremonia conmemorativa incluyó los honores a la bandera, una revista a las tropas y el desfile cívico-militar.

Antes del mensaje presidencial, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relación histórica entre las Fuerzas Armadas y los sectores populares, y señaló que la Revolución Mexicana fue un punto de inflexión en la conformación del Ejército y la Fuerza Aérea.

Trevilla Trejo también se refirió a la soberanía nacional y la igualdad social como principios vinculados con el movimiento revolucionario, y destacó la incorporación de las mujeres a distintos ámbitos de la vida militar.

En su intervención, recordó que las instituciones castrenses se nutren de mujeres y hombres provenientes de distintos sectores sociales y que el desarrollo profesional dentro de ellas se basa en el mérito personal.

El acto se realizó después de que Sheinbaum regresara a México la noche del jueves, procedente de Shenzhen, donde participó en las actividades de la APEC 2026 y sostuvo encuentros con el Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante esa gira, la Mandataria informó sobre acuerdos de cooperación con China en materia de energía, medio ambiente, ciencia, educación y turismo.