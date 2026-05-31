Ante caso Rocha Moya, Sheinbaum acusa a EU de injerencia en asuntos internos de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de intentar convertirse en un factor determinante de la política interna de México, al presentar solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos en activo sin exhibir públicamente pruebas que las sustenten.

La Mandataria nacional calificó como un hecho sin precedente en la relación bilateral la solicitud urgente presentada por una oficina del Departamento de Justicia para detener con fines de extradición a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el Gobernador de licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas, porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, afirmó Sheinbaum Pardo desde el Monumento a la Revolución es domingo, durante el acto masivo celebrado por el segundo aniversario de su triunfo electoral.

La Presidenta cuestionó si las acciones emprendidas desde Washington responden a una genuina estrategia de combate a la delincuencia organizada o a intereses políticos de la “ultraderecha” vinculados con los procesos electorales en ambos países.

“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro País para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026, o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro País?”, planteó ante sus simpatizantes.

Sheinbaum Pardo vinculó la intensificación de esa campaña con los hechos ocurridos el 19 de abril de 2026, cuando se hizo pública la muerte de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, quienes participaban en una visita a un laboratorio posteriormente asegurado por la Fiscalía General de la República.

En ese contexto, defendió el marco constitucional vigente.

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, señaló.

Sheinbaum Pardo trazó una distinción entre cooperación bilateral e intervención extranjera.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Somos un país libre, independiente y soberano”.

Además, exigió a EU asumir su propia responsabilidad en el combate al tráfico ilegal de armas hacia México, al consumo de drogas en su territorio y al lavado de dinero.

“Para ayudarnos a disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro País”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las instituciones del Estado mexicano, encabezadas por la FGR y el Poder Judicial, son las competentes para investigar y sancionar los delitos cometidos en territorio nacional.

Al cierre de su intervención, Sheinbaum Pardo convocó a sus simpatizantes a realizar asambleas informativas en plazas públicas de todo el País a partir de la semana siguiente, con el objetivo de difundir lo que calificó como intentos de intervención en asuntos internos.

“La patria no se vende, la patria se defiende”, expresó ante la concurrencia reunida en la plancha del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, en cuyo acto también participaron gobernadores morenistas de diversas entidades mediante mensajes en enlace desde sus respectivos estados.