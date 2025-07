Ante el aumento en las temperaturas, esperan picos de demanda de energía en el norte de México

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, advirtió que se esperaba una mayor demanda del servicio eléctrico en el norte de México, debido al incremento de la temperatura.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal dijo que en el centro y sur de México, el requerimiento comenzaría a estabilizarse, pero los modelos climáticos indicaban mayores necesidades del recurso en otros puntos.

”A nivel nacional estamos estimando que sobre todo, en el centro y en el sur, estos son los modelos climáticos y que tienen que ver con los modelos de previsión, de demanda que se va a generar”, vaticinó González Escobar.

“Que estos picos de máxima demanda ya ocurrieron los meses pasados, en las semanas pasadas y se está esperando que las temperaturas en el centro, como en el sureste, se empiecen a estabilizar y estos picos de demanda ya no se estén presentando”, indicó.

”En el caso del norte todavía se espera que las temperaturas puedan incrementar suficiente para poder generar la energía que se requiriera en las condiciones que se están proyectando”, dijo.

González Escobar detalló los ejes del Plan Nacional de Energía, cuyos objetivos centrales, según aseguró, era garantizar el abasto eléctrico en los meses de mayor calor, cuando el consumo se disparaba.

”Atender el suministro y la capacidad de energía especialmente en los meses donde la demanda de energía se incrementa por las condiciones climáticas que vive nuestro país, dada esas condiciones climáticas, pues el consumo de energía es mucho mayor y la generación que se necesita también es mayor”, señaló.

Manuel Bartlett Díaz, ex director de la Comisión Federal de Electricidad durante todo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reapareció al acudir a Palacio Nacional. Aunque no se supo con quién se reunió, el ex funcionario se dejó ver en público justo en medio de los cuestionamientos al papel que desempeña la empresa paraestatal para garantizar la generación y abasto del servicio eléctrico a nivel nacional, en plena temporada de calor, donde se registraban los principales picos de consumo.

El 15 de julio, Sheinbaum Pardo comentó que la petición de la CFE y del Centro Nacional de Control de Energía a industriales nacionales, para reducir su consumo en “horas pico”, era solo una “orientación” y no un castigo.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada sobre la publicación del diario Reforma, en la que especialistas e industriales revelaron amagos gubernamentales para que las empresas redujeran su consumo de energía, a cambio de no padecer los apagones en la temporada de calor.

La Presidenta reconoció que se había planteado a la industria la posibilidad de ajustar sus horarios, pero para optimizar el uso de la energía.

”Hay que ver estas cartas que se están enviando, ¿cuál es el objeto que tienen? Puede ser que pudieran cambiar su horario para que en el pico de demanda no tengan la operación, sino que se trasladen a la parte base”, enfatizó.

”No, no está en riesgo la producción. Muchas veces lo que se hace es pedirle a las empresas: ‘No produzcas tanto de 6:00 a 9:00 [de la noche], sino pásate mejor a la mañana’, para que no tengamos tanta presión en la noche”, explicó.

”Esa puede ser una de las orientaciones; pero no está, de ninguna manera, en riesgo la producción nacional por razones de generación eléctrica ni mucho menos”, respondió Sheinbaum Pardo.

“¿No es que en función de si aceptan o no cambiar sus horarios, entran o salen de una lista de apagones?”, le preguntó un reportero.

”No, para nada, no. En todo caso, las demandas específicas en ciertos lugares que se pide su colaboración para cambiar los horarios no tiene nada que ver con un riesgo de la producción o una sanción, o un castigo, nada”, aseveró la Presidenta.