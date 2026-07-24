Ante señalamientos de FDA, Salud estudia vínculo de lechuga con Cyclospora: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si existe alguna relación entre productos mexicanos, particularmente la lechuga iceberg, y los casos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señaló inicialmente un posible vínculo con lechuga proveniente de México, pero posteriormente reconoció que la prueba que sustentaba esa relación fue un falso positivo.

Durante la conferencia matutina de este viernes, realizada desde Cuernavaca, Morelos, la Mandataria explicó que la investigación continúa debido a que las autoridades estadounidenses retomaron el análisis de la posible relación entre la lechuga mexicana y el brote.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud, porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos, después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto”, señaló Sheinbaum.

Ante una pregunta sobre el cierre temporal de la planta de procesamiento de Taylor Farms ubicada en el centro de México, la presidenta indicó que la información será proporcionada por la Secretaría de Salud una vez que avance el análisis.



Inspección de Cofepris descarta presencia del parásito

La Secretaría de Salud informó este jueves que los análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la planta de Taylor Farms de México dieron negativo para la detección de Cyclospora cayetanensis, el parásito que ocasiona la ciclosporiasis y que fue relacionado con un brote de diarrea en Estados Unidos.

La dependencia detalló que entre el 18 y el 20 de julio realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta, con la participación de epidemiólogos y especialistas en inocuidad alimentaria.

Durante la revisión se tomaron 10 muestras de lechuga iceberg: cinco piezas completas presentes en el establecimiento y cinco muestras de producto terminado, correspondiente a lechuga picada, lavada y desinfectada, además de cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Las muestras fueron procesadas mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la Cofepris, sin que se detectara la presencia del parásito.



Proceso de inocuidad y trazabilidad de la empresa

La Secretaría de Salud indicó que Taylor Farms presentó evidencia de controles de proceso en su cadena de suministro y de sistemas de gestión de inocuidad basados en esquemas como HACCP, Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF. También señaló que el sistema de riego utilizado por los proveedores es por goteo y que el agua de la planta proviene de pozos propios certificados.

Además, la dependencia explicó que la empresa cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió a autoridades estadounidenses identificar el origen de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual no ingresó a Estados Unidos. De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó el resultado que la FDA calificó como falso positivo.



La FDA admite falla técnica en análisis preliminar

La FDA reconoció que la prueba que supuestamente confirmaba la presencia de Cyclospora en una muestra de lechuga iceberg vinculada con Taylor Farms de México no fue confirmada y explicó que, debido a la complejidad biológica del microorganismo, el análisis inicial presentó una falla. La agencia señaló que no cuenta actualmente con una muestra física positiva confirmada en sus laboratorios.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación debido a que los datos epidemiológicos continúan mostrando una coincidencia entre los casos registrados y el consumo de lechuga iceberg proveniente de los mismos distribuidores y utilizada por distintas cadenas de restaurantes.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), entre el 1 de mayo y el 20 de julio se confirmaron 4 mil 173 casos de ciclosporiasis adquirida dentro de Estados Unidos, con 308 hospitalizaciones y sin muertes, distribuidos en 41 estados.

Los CDC informaron además que tienen conocimiento de más de 7 mil 400 casos adicionales que todavía no cuentan con confirmación mediante pruebas de laboratorio y que requieren investigación y análisis.



Rastreo epidemiológico apunta a cadenas de restaurantes

La investigación estadounidense comenzó después de que autoridades sanitarias identificaron una posible relación entre infecciones por Cyclospora y el consumo de lechuga iceberg utilizada por restaurantes. Los CDC indicaron que, al revisar las encuestas de personas infectadas en Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental, encontraron que la mayoría reportó haber consumido alimentos en restaurantes Taco Bell, cadena que utilizaba lechuga de ese proveedor mexicano.

El 17 de julio, Taylor Farms retiró del mercado productos de lechuga iceberg obtenidos de la zona centro de México, incluidos artículos vendidos en tiendas minoristas, utilizados en restaurantes y distribuidos a clientes del sector de servicios de alimentos.