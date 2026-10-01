$!Ante un pleno casi vacío, Hacienda califica al huachicol fiscal como ‘un cáncer’

Desde la tribuna, Federico Döring mostró los documentos que había llevado como regalos para Édgar Amador Zamora, informes y una pregunta parlamentaria con los que acusó al gobierno de ocultar información sobre el huachicol fiscal. Frente al Secretario de Hacienda lanzó el cuestionamiento, “¿Quién manda en el SAT? ¿Manda Andy o manda Claudia Sheinbaum?”, mientras entre las curules muchos lugares permanecían vacíos. Amador rechazó las acusaciones y, al responder sobre el huachicol fiscal, calificó el contrabando como un “cáncer para las finanzas públicas”. El intercambio marcó la comparecencia de este miércoles 30 de septiembre en San Lázaro, dividida entre la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la explicación del Paquete Económico 2027. El funcionario llegó a las 10:40 de la mañana y permaneció hasta las 18:56 horas, más de ocho horas en la Cámara, a diferencia de los diputados que entraban y salían pese a su obligación de atender la comparecencia. La sesión abrió con 262 legisladores registrados, suficientes para declarar el quórum; al comenzar la exposición de Amador eran 356 de los 500 integrantes, media hora después la cifra subió a 376 y durante la segunda parte el tablero marcó 411, aunque muchas curules seguían desocupadas.

Esto pasó en la comparecencia del titular de Hacienda Durante la comparecencia, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entraban y salían del salón, dejando numerosas curules vacías y apartándose de su responsabilidad legislativa. Al inicio, los priistas se colocaron frente a la tribuna con pancartas que exigían medicamentos, carreteras en buen estado, escuelas seguras, mejores salarios para personal de salud y seguridad, y más presupuesto para estados y municipios. Amador abrió con una defensa de la estabilidad económica frente a la incertidumbre internacional y presentó la inversión como apuesta para elevar el crecimiento. “Para elevar nuestro crecimiento potencial necesitamos invertir más, mejorar la infraestructura, fortalecer la provisión de energía y agua, reducir los costos logísticos y aprovechar plenamente nuestra integración comercial con el mundo”, expuso.

La oposición cuestionó las prioridades del gasto. Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano (MC), y Jericó Abramo Masso, del PRI, señalaron el peso del servicio de la deuda, previsto en 1.57 billones de pesos para 2027. Flores reprochó los recursos para seguir pagando “las ocurrencias del sexenio pasado”, entre ellas los apoyos a Pemex y a los trenes Maya e Interoceánico, mientras legisladores del PAN exigieron poner fecha al final de los subsidios. Döring añadió a esos reclamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mexicana, pero concentró sus acusaciones en el huachicol fiscal y en Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente López Obrador. Después de reconocer la trayectoria personal de Amador, lo acusó de estar en “un gobierno de huachicoleros”. Con los documentos que mostró desde la tribuna, sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había dejado de transparentar la defraudación vinculada al contrabando de combustibles y señaló a su titular, Antonio Martínez Dagnino, por su cercanía con López Beltrán. También cuestionó las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera frente a las presuntas redes relacionadas con el empresario Amílcar Olán. “Le vengo a exhortar y a preguntar si va a romper el pacto con el huachicol fiscal”, exigió el panista, a quien Amador respondió que estaba “en absoluto desacuerdo con todo lo que usted nos señaló, empezando con sus adjetivos”. “Estamos absolutamente comprometidos con la lucha al contrabando de todo tipo. El contrabando es un cáncer para las finanzas públicas”, sostuvo el secretario, antes de añadir que esas prácticas lesionaban el trabajo de los funcionarios de Hacienda, Aduanas y el SAT para obtener recursos destinados a bienes y servicios para la población. Como parte de esa respuesta, defendió la modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para aumentar la trazabilidad y transparencia, y emplazó a Döring a respaldarla porque, aseguró, atendía sus exigencias. Sobre la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sostuvo que se realizaba con respeto a la soberanía y bajo el liderazgo de las autoridades mexicanas. Más adelante, Amador informó que se detectaron 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos por IVA e impuestos especiales. Añadió que, durante esta administración, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) había separado a más de mil 400 funcionarios y presentado denuncias penales contra 53, además de mantener 63 procesos contra agentes aduanales.

Suben a tribuna con estandarte de Sheinbaum Entre los respaldos destacó el de José Antonio López Ruiz, quien subió a la tribuna con un estandarte de Sheinbaum, mientras la bancada del PT, encabezada por Reginaldo Sandoval, expresaba apoyo a la presidenta pese a las diferencias recientes con Morena por la selección de coordinadores rumbo a 2027. “Estamos orgullosos de su desempeño”, expresó a Amador, antes de pedirle un “puñito” y prolongar su intervención entre rechiflas del PAN y PRI. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, le pidió repetidamente que concluyera, pero el petista alcanzó a prometer que acompañarían a Sheinbaum “de manera incondicional”.