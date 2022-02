Antes, AMLO defendía a Carmen Aristegui, hoy la ataca; usa recursos públicos para agredir, señala la periodista

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, este viernes que la periodista Carmen Aristegui “engañó durante mucho tiempo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario recordó que conoció a personas que veían en Aristegui Flores “al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”.

Sin embargo, advirtió tener cuidado con la periodista, porque, según él, Aristegui “era muy venerada [...] y no, no, no, a la hora de las definiciones, se fue o así pensaba siempre, pero simulaba. Está a favor del bloque conservador”.

López Obrador también acusó que Aristegui publicó “reportajes calumniosos” y criticó a los analistas Denise Dresser y Sergio Aguayo, por estar en su contra y por pertenecer al equipo de la periodista.

“Van enseñando el cobre. Decía el presidente [Abraham] Lincoln que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida”, agregó, quien luego recordó que Córdova Vianello se “burló” de los indígenas.

Después de las declaraciones del López Obrador, Aristegui respondió -durante su programa radiofónico, transmitido en la cadena Radio Centro- que el Presidente está decidido a dañar su reputación, y que se refirió a ella de una manera “muy agresiva”.

“No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales por lo menos para una periodista como yo, pues para ser periodista”, indicó.