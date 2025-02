$!Antes los gobiernos se arrodillaban, pero hoy a México se le respeta: Sheinbaum

En la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los gobiernos de antes se arrodillaban ante extranjeros, pero “desde que llegó la transformación al país” esto ya no sucede, y ahora “a México se le respeta”.

“Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplo a seguir, ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, declaró desde Campo Marte.

Además, “somos uno solo gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos, ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra Bandera”, sostuvo ante integrantes de su gabinete, los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados y elementos de las Fuerzas Armadas.