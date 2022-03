Ricardo Anaya Cortés llamó a la ciudadanía a no votar el próximo 10 de abril en la consulta de Revocación de Mandato impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal y el partido Morena.

“Estoy convencido de que lo mejor es simplemente no votar el 10 de abril. Es una forma legítima de participación: mostrar nuestro rechazo no acudiendo”, sostuvo el ex dirigente del Partido Acción Nacional.

En un mensaje en video, el ex candidato presidencial por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, enlistó cinco razones por las cuales, según él, la ciudadanía debe de abstenerse.

Anaya Cortés indicó que la primera es porque, según él, dicha consulta es un fraude “cantado”, ya que no se le dieron los recursos necesarios para realizarla al Instituto Nacional Electoral y cambiaron la pregunta de último momento para que esta le beneficiara al Presidente López Obrador.

“Y para acabarla de amolar toda esta farsa cuesta un dineral. Entonces salir a votar es validar ese tiradero de dinero que se necesita para otras cosas, como medicinas, hospitales, escuelas, becas”, afirmó.

“¿Por qué crees que no le dieron los recursos necesarios al INE para vigilar la elección como Dios manda? [...] Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador, y cambiaron la ley la semana pasada para poder usar recursos públicos”, insistió.

“Cambiaron la ley la semana pasada para poder utilizar recursos públicos, ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales”, señaló.

En segundo lugar, Anaya Cortés comentó que dicha consulta está inspirada en otros gobiernos autoritarios, como el de Venezuela y Bolivia. El tercer punto que mencionó es que este proceso podría ser la antesala de la reelección de López Obrador.

“Es una de las trampas favoritas de los autoritarios en los que se inspira la 4T. El mismito teatro de la revocación de mandato lo hicieron en Venezuela y Bolivia. Misma trampa, mismas palabras”, dijo el ex candidato presidencial.

“Es un fraude que si alcanza una alta participación, puede convertirse en la antesala y el argumento para que se extienda el periodo de López Obrador más allá del sexenio. Quesque porque ‘el pueblo quiere que siga AMLO’. O sea, de eso ya están tapizando todo el país”, afirmó.

En cuarto lugar, dijo que no se debería ir a votar, ya que a pesar de que gane la revocación, el político tabasqueño no va a aceptar su derrota. Y por último, Anaya Cortés dijo que en el “improbable” caso de que se quitara a López Obrador del poder, los diputados federales de Morena elegirían quien quedaría en su lugar.

“Sí hay peores que López Obrador y varios. Y para acabarla de amolar toda esta farsa cuesta un dineral, entonces salir a votar es validar ese tiradero de dinero que se necesita para otras cosas como medicinas, hospitales, escuelas, becas”, agregó.

Durante el video que difunde cada lunes, recordó que en la elección presidencial de 1976, la oposición le hizo el vacío a José López Portillo, el candidato que entonces postuló el Partido Revolucionario Institucional.

“En 1976, ante una elección presidencial que también era un fraude cantado, ¿qué hizo la oposición? Lo mismo que debemos hacer ahora: hacerle el vacío a López. En ese entonces, López Portillo. Ningún otro candidato se registró. Se quedó solito en la boleta como candidato único. A la larga no haber avalado esa farsa fue lo mejor: y esta vez, no haber avalado esta farsa de López también es lo mejor”, argumentó.

Finalmente, Anaya Cortés señaló que López Obrador busca que el país se divida, por lo cual se debe de defender al INE, ella para que las elecciones del 2024 puedan realizarse dentro de la ley, además de que aseguró que la oposición va a ganar las elecciones presidenciales del 2024.