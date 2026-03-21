Anticorrupción ajusta seis montos de ‘pensiones doradas’ a jubilados de Pemex; reduce cantidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ajustó los montos que reciben por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a seis pensionados que habían sido exhibidos con una cantidad que no correspondía en la lista que dio a conocer sobre las “pensiones doradas”.

En un comunicado, indicó que la información publicada tiene como fuente los datos reportados por cada institución.

“En su carácter de responsable de su generación y actualización, por lo que, las modificaciones realizadas en las bases de datos disponibles para consulta pública derivan directamente de la información proporcionada, en este caso, por Pemex”, resaltó.

Corrección en pensiones doradas

En la lista que actualizó la dependencia, indicó que el 11 de marzo, Pemex informó a la Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que el monto neto percibido por Mario Francisco Espinosa Estrada correspondía a 500 mil 052.6 pesos, por lo que este dato fue publicado el 13 de marzo de 2026.

“Posteriormente, el 17 de marzo Pemex precisó que el monto correcto de la pensión es de 63,921.00 pesos, por lo que con fecha 19 de marzo de 2026 se realizó la actualización correspondiente”, señaló la dependencia.

En ese contexto, Anticorrupción aclaró que la pensión de José Luis Talamantes Montoya no corresponde al de 972 mil 626.98 pesos, sino a la cifra de 155 mil 626.98.

Pensión dorada más alta se reduce

En primera instancia, se difundió que Salvador Quero García recibía 987 mil 978.50 pesos, pero la paraestatal precisó que el monto correcto es de 170 mil 978.50 pesos.

Además, indicó que el monto que recibe Carlos Arturo Sánchez Magaña, no es de un millón 107 mil 361.34 pesos, sino que recibe mes con mes la cantidad de 201 mil 961. 34 pesos.

En tanto, Alejandro Valadez Urrutia no gana al mes 655 mil 515.92, sino la cantidad de 170 mil 915.92 pesos.

Sueldos mayores a la Presidenta Sheinbaum

El pasado 13 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un listado de personas jubiladas, así como los recursos destinados para el pago de “pensiones doradas” en donde identificó sueldos que superan al de la Presidenta Claudia Sheinbaum e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales.

En un comunicado, detalló que de acuerdo con el artículo 65, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dependencias y entidades deben poner a disposición de la sociedad dicho listado de jubilados y pensionados, así como el monto que reciben.

“Como se informó durante la Mañanera del Pueblo del pasado 18 de febrero, particularmente en la presentación relativa a pensiones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó un análisis de la información relativa a personas pensionadas en diversas instituciones públicas, entre ellas, Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural”, destacó la dependencia.

Fortalecer rendición de cuentas

La dependencia aclaró que se han identificado diferencias en la manera de cumplir con las obligaciones de transparencia en esta materia, por lo que Buen Gobierno, emprendió acciones para que las instituciones competentes publiquen la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a la ley.

“Este trabajo conjunto es un ejercicio sin precedentes que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad”, señaló.

La dependencia federal celebró la votación unánime de la Cámara de Senadores que pone fin a las pensiones doradas.

“Con esta decisión histórica se eliminan privilegios que eran reminiscencias del viejo régimen y se avanza en la construcción de un buen gobierno basado en la austeridad republicana, la justicia y la rendición de cuentas”.

Prosiguió: porque sin privilegios, sin abusos y sin corrupción, los recursos públicos alcanzan para más y se destinan al bienestar del pueblo de México.