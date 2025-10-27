Anuncia Berdegué acuerdo de precio de garantía del maíz con productores del Bajío

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, anunció que se tomaron acuerdos sobre el precio de garantía del maíz con productores del Bajío.
Informó que este lunes se llevó a cabo una mesa de diálogo con las dirigencias locales de esa región.
En un video publicado en redes sociales, informó que en acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, se implementará un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades.
“Este precio es 25 por ciento superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del País”, apuntó.
La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual, más el apoyo de un seguro agropecuario.
Berdegué Sacristán indicó que se van a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado.
El Secretario de Agricultura manifestó que están abiertos para continuar en el diálogo en todo momento.