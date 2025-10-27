Anuncia Berdegué acuerdo de precio de garantía del maíz con productores del Bajío

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, anunció que se tomaron acuerdos sobre el precio de garantía del maíz con productores del Bajío.

Informó que este lunes se llevó a cabo una mesa de diálogo con las dirigencias locales de esa región.

En un video publicado en redes sociales, informó que en acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, se implementará un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades.