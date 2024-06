Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de la República, nombró a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, a Julio Antonio Berdegué Sacristán y a Ernestina Godoy Ramos, como los primeros seis integrantes del gabinete de su eventual Gobierno.

Ebrard Casaubón será titular de la Secretaría de Economía (SE), además de que Ruiz Gutiérrez será la titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidad, Tecnología e Innovación. Mientras que Bárcena Ibarra será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en tanto que el sinaloense Berdegué Sacristán será el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), De la Fuenta Ramírez será el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y, Godoy Ramos será la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

“Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes estamos el día de hoy, hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Son mujeres y hombres de primera”, expresó Sheinbaum.

“Avanzando en la prosperidad compartida y en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y también por la sustentabilidad, saben que hemos hablado que es nuestro objetivo. No es solo el crecimiento económico, sino el desarrollo con justicia, bienestar y también respetando al medio ambiente. Tenemos claro que hay un mandato del pueblo de México y que no vamos a traicionar ese mandato”, añadió.

Sheinbaum Pardo también adelantó que el jueves 27 de junio presentaría a seis integrantes más de su gabinete, otros tres hombres y mujeres.

“Vamos a cumplirle al pueblo de México”, agregó.

Ebrard Casaubón, en su turno, dijo que la encomienda para el próximo gabinete era sortear las “aguas procelosas”, consolidar la auto denominada “cuarta transformación” y llevar a cabo la prosperidad compartida.

“Es un honor y un privilegio el día de hoy estar aquí, gracias por su confianza Doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México”, enfatizó el ex canciller.

Además, durante su discurso, Ebrard Casaubón delineó algunos objetivos del próximo gabinete presidencial, tales como consolidar la llamada “cuarta transformación” y construir el “segundo piso” en la nueva realidad que México iba a enfrentar en el mundo.

“Porque vivimos en un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable y la encomienda es entonces sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito. Para cumplir con ese mandato con el pueblo de México”, abundó.

En el caso de la Secretaría de Economía, que encabezaría a partir del 1 de octubre de 2024, Ebrard Casaubón reveló que la instrucción y orientación principal era que la “prosperidad compartida” tuviera condiciones favorables.

Asimismo, el ex canciller subrayó que México tenía muchas condiciones a su favor, como los mejores resultados económicos desde hace medio siglo y el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se dice rápido, los mejores resultados económicos del país de los últimos 50 o 60 años. Tenemos, por otro lado, todas las posibilidades que nos dan los acuerdos comerciales que tenemos. El crecimiento de México, como socio principal de Estados Unidos de América”, enfatizó.

Además, Ebrard Casaubón adelantó que, como próximo titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, le tocaría negociar la renovación del T-MEC, bajo las instrucciones de Sheinbaum Pardo.

“Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país, entonces traducirlas en el bienestar, en una prosperidad compartida, esa es la tarea que tenemos por delante”, señaló.

“Doctora, estaremos al 100 por ciento para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México, celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas e invitados, muchas gracias, gracias por su confianza, vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”, finalizó.