$!Anuncia Gobierno de México construcción de planta termosolar en Baja California Sur

El Gobierno de México anunció la construcción de dos plantas termosolares en Baja California Sur, la cual tendrá una inversión de 800 millones de dólares.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum pardo manifestó que su Gobierno tiene la idea de ir impulsando cada vez más las energías renovables y por eso se tomó la decisión de impulsar este proyecto.

Dijo que la planta de generación eléctrica termosolar ya tienen tiempo operando, pero son pocas las que se tienen a nivel mundial y se aprovechará en Baja California Sur.

“Nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables”, manifestó.