Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, anunció que se creará una unidad especializada para investigar la presencia de dos agentes de la CIA en su estado.

La gobernadora indicó que su gobierno no emitirá más pronunciamientos sobre el tema.

“Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril”, indicó en conferencia de prensa.

Dijo que la unidad estará a cargo de concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento de narco laboratorios y de los hechos en los que perdieron la vida dos agentes de la CIA y dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos.

“La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos”, declaró Campos.

Campos se reunió con el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, para compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes.

“La Gobernadora Maru Campos expresa su total coincidencia con la Presidenta de la República respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”, destacó en un comunicado.

Indicó que esa disposición es “indeclinable” para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo.