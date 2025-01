Anuncia Sheinbaum que en febrero enviará reforma electoral sobre no reelección y nepotismo

El planteamiento de una reforma electoral fue adelantado este jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tendrá como principales ejes una disminución del costo de las elecciones, bajar el financiamiento a partidos políticos y desaparecer a los plurinominales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria nacional informó que, en febrero, las iniciativas que enviará al Congreso de la Unión serán las de no reelección y contra el nepotismo, en la renovación de cargos gubernamentales.

Según la iniciativa, a partir de 2030 ningún cargo de elección popular permitirá reelección. Esto incluiría desde presidentes de la República, hasta gobernadores y alcaldes.

Asimismo, se prohibirá que familiares inmediatos de un mandatario (presidentes, gobernadores o alcaldes) puedan ser candidatos en las elecciones durante su gestión.

Sheinbaum Pardo adelantó que en el futuro planteará una reforma electoral más amplia, con tres objetivos principales: reducir costos de las elecciones, disminuir el financiamiento público a partidos políticos y eliminar las listas plurinominales.

Según la Presidenta, buscará una representación de las minorías a través de un esquema similar al del Senado. En ese formato, todos los candidatos deberán hacer campaña.

Destacó también que la segunda etapa de la reforma electoral aún no tiene fecha de ser enviada; para ello, dijo, se realizarán mesas de debate y análisis.

“En el caso de la no reelección estamos planteando que a partir del 2030 ya no haya reelección en ninguno de los cargos de elección popular y en el caso del nepotismo estamos planteando que también en caso de elecciones no pueda dejarse un familiar inmediato como candidato de cualquier partido político de quien gobierna, sea presidente, gobernador o presidente municipal, esencialmente, estamos hablando del eje Ejecutivo, principalmente, aunque puede también plantearse para el Legislativo”, resumió.

Sheinbaum Pardo explicó que, después de ello, comenzará un análisis respecto a las características de la reforma electoral.

“Uno, disminuir los costos de las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Dos, disminución de financiamiento de los partidos políticos. Tres, generar un esquema en el que las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales, nosotros creemos que así como hay en varios estados, y por eso hay que analizarlo, puede ser a partir de cómo se establece en el Senado de la República, sin las listas nominales, es decir, que queden los dos de mayoría y después quede la primera minoría”, detalló.

“Pero que todos los que pretenden acceder a un puesto del Legislativo tengan la obligación de la campaña, que tengan la relación con la gente, con el pueblo. Ese es nuestro objetivo, digamos los tres elementos que consideraría más importantes en la reforma electoral que plantearíamos en su momento, todavía no tenemos fecha”.

La Mandataria nacional añadió que valdría la pena hacer mesas de análisis para recoger la información de la gente.