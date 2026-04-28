Anuncia Sheinbaum salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Ariadna Montiel Reyes le ha informado que dejará la Secretaría de Bienestar.

En un video publicado en redes sociales, expuso que la funcionaria le manifestó su interés de avanzar en otras tareas dentro del movimiento del que forman parte.

Y en el mismo mensaje, anunció que Leticia Ramírez Amaya será quien asuma como Secretaria de Bienestar.

Ariadna Montiel Reyes, dejó el cargo este 28 de abril para asumir otras responsabilidades dentro de Morena, según anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un mensaje dirigido al personal de la dependencia.

En su lugar, Sheinbaum Pardo designó a Leticia Ramírez Amaya, colaboradora de la Presidencia de la República y ex Secretaria de de Educación Pública durante el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo a partir del 29 de abril de 2026.

“El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, declaró Sheinbaum ante coordinadores territoriales, delegados y responsables de los programas de la Secretaría de Bienestar.

Sheinbaum Pardo subrayó que los programas sociales están garantizados constitucionalmente y que ningún cambio de titular afectará su continuidad.

“Los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de Bienestar al pueblo de México; son derechos conquistados por el pueblo de México”, afirmó.

“Ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador; pues una compañera que nos conocemos hace muchísimos años desde el trabajo que hacíamos casa por casa”, señaló la Presidenta sobre Leticia Ramírez.

La salida de Montiel Reyes abre paso a su probable llegada a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, quien se incorporará al Gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el 1 de mayo.

Según información que trascendió al interior de la dirigencia nacional del partido, los morenistas deberán nombrar primero a Montiel Reyes como congresista y consejera nacional antes de que la ex funcionaria pueda asumir la presidencia del CEN en el Congreso Nacional convocado para el domingo 3 de mayo.

Aunque Montiel Reyes es fundadora de Morena, no participó en la elección interna de 2022, en la que habría podido competir como congresista.

Uno de los requisitos para ocupar cualquier cartera en la dirigencia nacional es tener la condición de consejero nacional.

La normativa interna del partido establece que en casos de excepción, el Congreso Nacional —máxima autoridad del partido, integrado por 3 mil 500 afiliados— puede otorgar esa calidad sin necesidad de una elección en las urnas, mecanismo que ya se aplicó cuando Alcalde Luján asumió la dirigencia en septiembre de 2024.

El mismo procedimiento se seguirá para quien ocupe la Secretaría de Finanzas de la nueva dirigencia, un personaje cercano a la saliente titular de la Secretaría de Bienestar.