Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (FAM), anunció que “muy pronto” comparecería ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el supuesto plagio de su trabajo con el que se tituló como Ingeniera en Computación.

“Está en manos de la UNAM, mi caso [...] ah, ya recibí una carta [de parte de la UNAM], estamos contestando y compareceré muy pronto”, dijo la legisladora hidalguense, entrevistada por representantes de diversos medios de comunicación, en el marco del Segundo Informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Cuestionada respecto a que Claudia Sheinbaum, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, estuviera siendo acusada de haber plagiado fragmentos de su tesis titulada ‘Estudio termodinámico de una estufa de leña para uso rural’, fechada en 1988 y con la cual obtuvo su Licenciatura en Física, en la UNAM, la senadora panista aclaró que será la Universidad la que también decida en dicho caso.

“Yo lo he dicho claramente, yo no hice la tesis, yo hice un informe me titule por experiencia profesional, está en manos de la UNAM mi caso, ahí es donde presentaré lo que me esté pidiendo, y en el caso de ella, habrá que ver si la UNAM la cita para el tema [...] será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella. Y creo que todos debemos aprender de las experiencias”, enfatizó Gálvez Ruiz.