Anuncian ajustes al Servicio Militar Nacional 2026: estos son los cambios

A partir de 2026, se reducirá el tiempo requerido para cumplir con el servicio militar, como parte de un nuevo modelo que aplicará para la Clase 2007 y remisos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la dependencia, el adiestramiento se organizará en dos periodos, que se desarrollarán del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026. Las sesiones se realizarán los sábados entre 07:00 y las 13:00 horas.

Defensa recordó que, conforme al artículo quinto constitucional, “el servicio de las armas se declara obligatorio y de orden público para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización”, quienes deberán cumplir el SMN entre los 18 y 39 años como encuadrados o a disponibilidad, según el resultado del sorteo.

La dependencia añadió que las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria y convocó a quienes estén interesadas a registrarse en las instalaciones militares durante los primeros días de enero de 2026.

La institución señaló que en el sorteo anual se define si los jóvenes cumplirán su servicio como encuadrados o a disponibilidad, mediante la extracción de bolas de color blanco, azul o negro.

El servicio militar se integra por cinco fases. La primera es el alistamiento, que consiste en el registro de jóvenes de la clase correspondiente, remisos y mujeres voluntarias en juntas municipales, alcaldías de reclutamiento y consulados.

La segunda fase es el sorteo, realizado en noviembre, donde se determina la forma en que las y los jóvenes cumplirán con el servicio. Quienes no acuden a este acto son considerados como bola blanca.

La siguiente fase es el reclutamiento, que se lleva a cabo los fines de semana de enero. En esta etapa se entrega la cartilla y documentación requerida, incluida identificación oficial, CURP y, en caso de haber cambiado de domicilio, el “Aviso de Cambio de Domicilio” tramitado ante la Zona Militar correspondiente.

A partir de 2026 iniciará el nuevo modelo de adiestramiento, que se impartirá en unidades militares que operan como Centros de Adiestramiento del SMN. Defensa informó que “al concluir tu adiestramiento, obtendrás una constancia de culminación del S.M.N.”

La fase final es la liberación, que se desarrolla en diciembre, cuando se instalan puestos de entrega para cartillas y hojas de liberación.

Estos documentos también pueden recogerse posteriormente en Oficinas de Reclutamiento de Zonas Militares y Navales hasta junio, y la documentación no entregada se destruye el primero de julio de cada año. Para recibir la cartilla es necesario presentar el recibo y una identificación oficial; si el interesado no puede acudir, un familiar en primer grado puede recogerla mediante carta poder.