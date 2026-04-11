Anuncian productores boicot al Mundial y movilización nacional tras ruptura en Segob

Ante lo que calificaron como una falta de tacto y un trato indigno por parte del Gobierno federal, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano anunció una radicalización de sus acciones, que incluye un posible boicot a la próxima Copa del Mundo y una movilización masiva hacia la Ciudad de México.

Baltazar Valdez Armentia, líder del movimiento, informó que el intento de diálogo en la Secretaría de Gobernación fracasó luego de que las autoridades intentaron imponer condiciones restrictivas para el ingreso de los representantes y exigieron el retiro inmediato de las manifestaciones en las casetas de cobro.

“Si se nos cerró la puerta, pues nosotros también cerramos. Fue una acción mediática para que el gobierno vea que el movimiento está vivo y no estamos rendidos”, declaró.

Como respuesta al cierre de puertas por parte de los funcionarios federales, los productores encadenaron de manera simbólica los accesos de la dependencia tras una asamblea que se prolongó por más de siete horas con representantes de 14 estados y el sector transportista.

La indignación de los agricultores se ha acentuado debido a la propuesta de apoyo para el precio del maíz, ya que, según el líder agrícola, el ofrecimiento de apenas mil 100 pesos de apoyo federal, cuando el precio está en 4 mil 300 aproximadamente, es una cifra que consideran inaudita frente a la promesa de rentabilidad de la Presidenta de la República.

“Esto no es más que la falta de tacto de quienes calculan esto y desatienden la instrucción presidencial”, compartió.

Igualmente, Valdez Armentia señaló que el sector ya no otorga votos de confianza a las promesas oficiales debido a los constantes incumplimientos.

Por el momento, el acuerdo entre las organizaciones es mantener la presencia en las casetas de cobro al menos hasta el próximo lunes.

Para el 13 de abril se espera una reunión clave con transportistas de Sinaloa que podrían sumarse formalmente al movimiento, mientras que el martes sostendrán un encuentro con el Gobierno del Estado para abordar el desacuerdo con los apoyos al próximo ciclo agrícola.

El movimiento ya prepara un pleno nacional en Tlaxcala para el jueves y viernes de la próxima semana, donde se definirán las rutas para la movilización en camiones hacia la capital del País.

“Necesitamos organizarnos para empezar a hacer acciones que adviertan al gobierno que el mundial lo vamos a boicotear”, sentenció.

Además, advirtió que esta podría ser la última oportunidad para lograr un acuerdo que resuelva la crisis del campo mexicano.